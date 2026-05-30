El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que bajo las políticas económicas del Gobierno nacional “cerraron 24 mil empresas y se perdió medio millón de puestos de trabajo”.

Fue en el cierre del primer Congreso Bonaerense de Trabajo celebrado en Mar del Plata, que convocó a más de seis mil trabajadoras y trabajadores durante dos jornadas consecutivas de debate.

La cumbre, organizada en forma conjunta por el Ministerio de Trabajo provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el hotel Intersur 13 de Julio, reunió a representantes sindicales, empresariales, académicos y del sector público para discutir el futuro del empleo con perspectiva federal.

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Kicillof sobre el mercado laboral: industria, comercio y construcción en caída

Desde el escenario, el Gobernador trazó un diagnóstico sobre el impacto de la gestión Milei en el empleo: "Por las políticas económicas del Gobierno nacional ya cerraron 24 mil empresas y se perdió medio millón de puestos de trabajo. Los únicos sectores que crecen son el primario y el financiero, que no generan empleo, mientras se desploman la industria, el comercio y la construcción".

Kicillof rechazó que esos resultados sean consecuencias no buscadas del rumbo económico: "Destruir el trabajo formal y los ingresos no son efectos secundarios ni errores de cálculo: son las piezas centrales del modelo económico precarizador que impulsa Javier Milei".

En esa línea, acuñó el concepto de "Riesgo Milei" para describir la amenaza que, a su juicio, enfrenta el país: "Por eso, hoy el riesgo que enfrenta la Argentina es el 'Riesgo Milei': el verdadero peligro es que el Presidente siga profundizando este desastre económico y se disponga a ejecutar su plan de destrucción más rápido y más profundo".

El mandatario bonaerense también apuntó contra la política de apertura a inversiones extranjeras sin contraprestaciones.

“A contramano del mundo, tenemos al único Presidente que está rematando la industria nacional y los recursos estratégicos, diciéndole a las corporaciones de afuera que vengan y se lleven todo sin dejar nada para nuestro país”, añadió.

El primer Consejo Bonaerense del Trabajo: 135 municipios en debate

En el marco del Congreso sesionó por primera vez el Consejo Bonaerense del Trabajo, un ámbito institucional de diseño de políticas públicas que integra a representantes de los 135 municipios de la provincia, junto a cámaras empresariales y centrales obreras.

El espacio apunta a institucionalizar el diálogo tripartito como herramienta de planificación laboral en todo el territorio bonaerense.

Correa: “Un Congreso federal, no unitario”

“En este encuentro superamos ampliamente las expectativas. Hubo participación de todos los sectores del trabajo, con los cuales conformamos un documento que refleja la situación real que vive nuestro país”, señló el ministro de Trabajo, Walter Correa.

El funcionario subrayó además el carácter plural de la convocatoria al señalar que "en las dos jornadas contamos con referentes de todas las provincias argentinas: este fue un Congreso federal, no unitario".

En el cierre, Kicillof reivindicó el rol del movimiento obrero y de los empresarios nacionales. “Los argentinos sabemos muy bien que no hay proyecto de país si no hay participación popular del movimiento obrero y de los empresarios genuinos y nacionales”, enfatizó.

"Este Congreso llegó para demostrar que hay otro camino: el de una Nación con ciencia, educación, industria y empleo. Eso es lo que vinimos a reafirmar hoy: gobernar es cuidar a los nuestros y crear trabajo".

Quiénes estuvieron

Acompañaron a Kicillof los ministros provinciales Carlos Bianco (Gobierno), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Silvina Batakis (Hábitat y Desarrollo Urbano).

También participaron el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios; y el coordinador ejecutivo del Congreso, Gustavo Mariani.

Entre los referentes gremiales y políticos estuvieron el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello; el secretario general de FATSA, Héctor Daer; el diputado nacional Hugo Moyano (h); el senador provincial Jorge Paredi; y la diputada provincial Laura Aloisi.

Por la rama municipal participaron los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; Berisso, Fabián Cagliardi; Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; Navarro, Facundo Diz; Pila, Sebastián Walker; Salliqueló, Ariel Succurro; y el concejal de General Pueyrredon Gustavo Pulti.