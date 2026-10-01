El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en Melchor Romero el acto de entrega de 175 nuevas viviendas para mujeres que fueron víctimas de violencia de género y para personas externadas del hospital Alejandro Korn, especializado en salud mental.

Fue junto a las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y el intendente de La Plata, Julio Alak.



En ese marco, Kicillof afirmó: “Este no es un acto tradicional porque aquí estamos haciendo mucho más que entregar 175 viviendas: estamos mostrando el resultado de un trabajo colectivo de todo el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para reconocer derechos y mejorar la calidad de vida de las familias bonaerenses”.

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“No solo tuvimos que recuperar un proyecto que había sido abandonado, sino que lo hicimos en un contexto muy particular: el de la Argentina que gobierna Javier Milei, quien con su motosierra destruye las viviendas, las obras y los sueños de miles de vecinos y vecinas”, expresó el Gobernador y agregó: “Parecía imposible, pero lo logramos porque en la provincia hay otra forma de gobernar: con trabajo, esfuerzo y, fundamentalmente, con mucho corazón”.



“Ante la crueldad, la ignorancia y el odio que se expresan desde el Gobierno nacional, nosotros respondemos de esta manera: reconociendo derechos y promoviendo la inclusión con políticas que hagan de nuestra provincia y de nuestro país un lugar del que estemos orgullosos”, concluyó Kicillof.

El barrio

El nuevo barrio ocupa siete manzanas en la zona lindera al hospital Alejandro Korn y garantiza el acceso a la vivienda a más de 600 personas. Fue el resultado de una inversión de $48.774 millones y de un trabajo coordinado entre diferentes áreas del Estado provincial, el municipio y empresas privadas para llevar a cabo también las obras de infraestructura urbana necesarias y garantizar la provisión de servicios.



En ese sentido, Batakis destacó que “estas viviendas son el resultado de muchos años de trabajo, de esfuerzo y coordinación entre diferentes áreas de un Estado provincial que está presente, que se dedica a gestionar y que hoy trae justicia y derechos a muchas familias bonaerenses”.



145 viviendas fueron destinadas a mujeres que sufrieron violencia de género y formaron parte del programa “Ellas Hacen”, y familias en casos que fueron judicializados. “En este barrio se puede ver un proyecto de provincia y de país: después del abandono que generaron las políticas neoliberales, comenzó una etapa de reparación y reconstrucción, que pone nuevamente en el centro el derecho a la vivienda digna y a que todas las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias”, sostuvo la ministra Estela Díaz.



El resto de las casas son para usuarios de servicios de salud mental, quienes contarán allí con atención de equipos interdisciplinarios. De esta forma, se marca un nuevo hito en la política provincial de desmanicomialización.



“Este es un hecho de reparación social e histórica: a partir de la decisión política de nuestro Gobernador, estamos construyendo una sociedad que les brinda oportunidades a todos, especialmente a quienes padecen y sufren alguna enfermedad mental”, sostuvo Kreplak y señaló: “Este hospital, el más antiguo de la provincia, se transforma en un centro de salud que cura y cuida a su población, como siempre debió ser”.



En tanto, Alak remarcó: “Esta obra reivindica los derechos de sectores vulnerables de nuestra sociedad: estas casas representan un modelo de integración social y expresan el sueño de un país distinto, con acceso a la vivienda digna para todos y todas”.