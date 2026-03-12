El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió junto al intendente de La Plata, Julio Alak, un nuevo tramo de la obra llevada adelante sobre la Avenida 60 en la localidad de Los Hornos.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En La Plata estamos realizando infinidad de obras, tanto en los barrios como en el casco urbano: junto al intendente Julio Alak nos propusimos recuperar a nuestra capital después de años en los que había sido abandonada por una gestión local que solo mostró desinterés y falta de planificación”.

Puede interesarte

“Toda esta inversión vale el doble en un país con la obra pública totalmente paralizada por instrucción del presidente Javier Milei: nunca en la historia argentina se vio algo similar”, remarcó el Gobernador y sostuvo: “La Provincia y los municipios hacemos esfuerzos enormes por mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses mientras el Estado nacional está ausente: necesitamos que el Presidente deje de dedicarse a aventuras personales y se preocupe por lo que pasa en los barrios, las fábricas y nuestras escuelas”.

En cuanto a la obra recorrida, se trata del tercer tramo inaugurado hasta la fecha y contempla la incorporación de un carril adicional por mano, la modernización del sistema de semáforos, la renovación de la iluminación y obras hidráulicas entre las calles 143 y 146. Con una inversión de $9.600 millones para el proyecto integral, la obra se extenderá hasta la calle 167 y mejorará la circulación y la conectividad en el distrito.



Por su parte, Alak destacó: “Esta es una más de las tantas obras que realizó el Gobernador en nuestra ciudad, algunas visibles como el distribuidor de la Avenida 520 y el de City Bell, pero otras ejecuciones que no se observan a simple vista y tienen que ver con la producción de agua potable o de trabajos hidráulicos para evitar inundaciones”. “Estamos profundamente agradecidos con el Gobernador porque hace un esfuerzo muy grande para sostener a los municipios mientras la Provincia está siendo asfixiada inconstitucionalmente por el Estado nacional”, agregó.

Estuvieron presentes la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la diputada provincial Lucía Iañez; funcionarios y funcionarias municipales.