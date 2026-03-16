El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se impuso en las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires en 10 de los 16 distritos donde se votó este domingo y ya acelera su armado político para 2027 con el lanzamiento de un think tank propio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Según datos partidarios a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las listas alineadas con el mandatario conquistaron la mayoría de los municipios en disputa, mientras que La Cámpora retuvo 4 distritos y el Frente Renovador se quedó con otros dos, entre ellos Junín, donde el axelismo jugó a favor del massismo para consolidar un esquema de unidad local.

Con el resultado de la interna, Kicillof queda fortalecido en la conducción del PJ bonaerense, en el marco del acuerdo que lo proyecta a la presidencia del partido y reposiciona a su espacio MDF como primera minoría dentro del peronismo provincial. En su entorno afirman que el gobernador quedó “muy satisfecho” con el mapa interno y que ahora “hay que seguir construyendo” de cara a la disputa nacional.

El próximo paso será este martes 17 de marzo en La Plata, donde presentará el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), la usina de ideas del MDF que funcionará como think tank para elaborar propuestas de políticas públicas, articular centros de estudio y alimentar un eventual plan de gobierno con horizonte en 2027.

El CEDAF estará coordinado por la exministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec, acompañada por el exministro de Infraestructura Agustín Simone y el ex titular de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani, referentes de la mesa chica kicillofista que ya trabajan hace meses en la articulación de equipos técnicos y académicos de todo el país.

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De acuerdo con lo adelantado por sus impulsores, el centro de estudios tendrá tres objetivos centrales: tejer una red de centros y usinas de investigación ya existentes, diseñar un plan de acción para “la Argentina que viene” y recorrer el país para apuntalar la construcción territorial del MDF por fuera de la provincia de Buenos Aires.

En la agenda inmediata, Kicillof combinará el despliegue político con actividades de gestión. El miércoles viajará a Bahía Blanca para supervisar el avance de las obras de reconstrucción tras las inundaciones y encabezar entregas de viviendas, en una zona que fue fuertemente afectada por la inundación.

El jueves, el gobernador tiene previsto inaugurar una escuela en el partido de Morón, uno de los bastiones donde el MDF viene consolidando músculo propio, y luego participar en la Ciudad de Buenos Aires de una actividad de lanzamiento del MDF porteño, en el marco de su progresivo desembarco político en el distrito.

El viernes, en tanto, la agenda oficial prevé actividades de gestión en la Isla Martín García, con recorridas e iniciativas ligadas a infraestructura y presencia del gobierno provincial, gesto con el que el kicillofismo busca reforzar su discurso de federalización interna del territorio bonaerense.

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Con el control de la mayoría de los distritos del PJ bonaerense y la puesta en marcha de su propia usina de políticas públicas, Kicillof intenta ordenar al peronismo provincial y, al mismo tiempo, darle contenido programático a su proyecto para competir con el presidente Javier Milei en las presidenciales de 2027.