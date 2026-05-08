El gobernador Axel Kicillof visitó la provincia de Córdoba, donde mantuvo un encuentro con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, en el que suscribió acuerdos de cooperación orientados a promover el turismo y la cultura. Además, se reunió con representantes gremiales y firmó convenios en materia educativa y agraria.

En la Plaza Próspero Molina de Cosquín, el Gobernador suscribió un convenio turístico-cultural que tiene como objetivo potenciar el flujo de visitantes entre ambas jurisdicciones e impulsar la participación de artistas bonaerenses tanto en el Pre-Cosquín como en el histórico festival local.

De esta manera, se busca beneficiar a las economías regionales y al sector productivo mediante ferias, festivales y circuitos turísticos vinculados a la identidad bonaerense y a la tradición folclórica.

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“Aunque lo intenten ocultar, está a la vista de todos que las políticas de motosierra y abandono del Gobierno nacional están destruyendo el empleo, la educación y el turismo en la provincia de Buenos Aires, en Cosquín y en cada rincón de la Argentina”, expuso Kicillof esta jornada.

“Nosotros estamos convencidos de que la sociedad está mucho mejor cuando el Estado la acompaña: con estos convenios estamos impulsando proyectos turísticos y culturales que impulsan aún más los vínculos que unen a Cosquín con nuestra provincia”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Cuando invertimos en cultura popular, lo que hacemos es permitir que todos y todas tengan la oportunidad de expresar y desarrollar sus talentos”.

“Para nosotros es muy importante sumar a la provincia de Buenos Aires a esta construcción cultural federal que representa Cosquín: el compromiso asumido demuestra una decisión concreta de acompañar y fortalecer al arte popular”, subrayó el intendente Cardinali.

Posteriormente, Kicillof se trasladó a la ciudad de Córdoba capital para firmar junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Córdoba, Rubén Soro, convenios en el marco del programa Puentes: mediante una inversión de $489 millones, se acordó el dictado de 10 nuevas carreras en 10 municipios bonaerenses.

En ese sentido, Kicillof señaló que “es un orgullo estar aquí en Córdoba, donde la universidad pública tuvo su primer hito con la reforma de 1918, para seguir acercando la educación superior a nuestro pueblo”. “El programa Puentes va a seguir llevando la universidad a las localidades del interior de la Provincia para evitar el desarraigo y apoyar a los pibes y pibas que quieren forjar su futuro sin irse de sus hogares”, indicó.

A su vez, con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se selló un acuerdo de cooperación para realizar trabajos conjuntos entre el laboratorio de maquinaria agrícola, vial y minera de la UTN y las Chacras Experimentales bonaerenses, impulsando la innovación y la eficiencia en el sector.

Encuentro con sindicatos y trabajadores de la sanidad

Durante la jornada, Kicillof visitó el municipio de La Falda, donde participó del Congreso Nacional de Delegados de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), con la presencia del secretario general, Héctor Daer, y mantuvo reuniones con distintos referentes sindicales.

“En los tiempos complejos que estamos viviendo, la presencia del gobernador en este encuentro tiene un enorme valor: expresa su interés por las organizaciones que defienden a los trabajadores y su compromiso por construir una sociedad más justa y con mayor integración”, subrayó Daer.

Al respecto, Kicillof resaltó: “Mientras el Presidente quiere convertir a la Argentina en un país de materias primas sin valor agregado, nosotros estamos convencidos de que el crecimiento se logra añadiendo lo mejor que tenemos: las capacidades de los trabajadores y las trabajadoras”.

“Con organización y militancia debemos explicar que el modelo de Milei fracasó y que hay una alternativa posible: es con más y mejor empleo, industria, ciencia y cultura nacional”, manifestó.

“La provincia de Buenos Aires se siente parte del interior productivo de la Argentina. Y lo tenemos muy claro: sin federalismo no hay país, no hay soberanía y no hay trabajo”, concluyó.

Estuvieron presentes en las actividades los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso; de Trabajo, Walter Correa; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; el diputado nacional, Hugo Moyano (h); el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello; el secretario adjunto de FATSA, Miguel Zubieta; referentes sindicales.