El gobernador Axel Kicillof entregó viviendas a vecinos bonaerenses y cuestionó al Gobierno nacional por haber abandonado la construcción de 16 mil casas en la provincia de Buenos Aires.

El acto se desarrolló este martes en Alejandro Korn, partido de San Vicente, donde 64 familias recibieron sus casas. Kicillof estuvo acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y por el intendente local, Nicolás Mantegazza.

“Hace tres años que nos dicen que cuanto menos Estado haya, mejor vamos a vivir, pero la realidad muestra otra cosa: el Gobierno nacional abandonó 16 mil viviendas solamente en la provincia de Buenos Aires y dejó a miles de vecinos y vecinas sin respuestas”, expresó el Gobernador.

Kicillof también se refirió al rumbo de su gestión, al indicar: “Nosotros vamos por el camino contrario, convencidos de que gobernar es crear trabajo, mejorar los ingresos y promover las políticas públicas que permitan que cada día más bonaerenses puedan acceder a su casa propia”.

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“Seguimos trabajando para generar más bienestar para los bonaerenses”

En ese marco, el Gobernador afirmó: “Hoy 64 familias de San Vicente reciben sus viviendas porque no les hicimos caso a quienes dicen que hay que destruir el Estado: seguimos trabajando para generar más bienestar para los bonaerenses”.

Sobre el contexto económico, Kicillof planteó que “En un momento en el que los salarios no alcanzan, alquilar es cada vez más difícil y acceder a una vivienda propia resulta casi imposible, estamos demostrando que el Estado tiene un papel fundamental para garantizar derechos”, agregó.

Un proyecto de 200 viviendas en nueve manzanas

Las 64 casas forman parte de un proyecto de ampliación urbana que contempla un total de 200 viviendas en el barrio Parque Altos de Mirini, llevado adelante con una inversión de $25.772 millones. El complejo consta de nueve manzanas y el resto de las unidades se entregarán progresivamente durante los próximos meses.

Por su parte, el intendente Mantegazza remarcó que “Este es un día inolvidable para los vecinos que recibieron las viviendas y cumplieron el sueño que tuvieron durante tanto tiempo. A quienes no creen en la obra pública les estamos demostrando que esta inversión provincial hizo posible que 64 familias del barrio tengan un presente y un futuro mejor”.

Créditos para microemprendedores del distrito

Durante la jornada, con la presencia del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se firmó un convenio para el otorgamiento de créditos destinados a microemprendedores del distrito, en el marco de la línea “Préstamos a micro emprendedores”.

Al cierre del acto, Kicillof sostuvo: “Estas 64 viviendas, y las que vamos a seguir entregando hasta completar las 200, demuestran que las cosas se pueden hacer bien y que no hay nada imposible cuando existe un esfuerzo compartido”.

En tanto, el Gobernador también apuntó contra el individualismo, al afirmar que “frente a quienes quieren sembrar egoísmo, odio e individualismo, tenemos que recordar que no se llega a ningún lado sin solidaridad, sin tenderle la mano al otro y sin justicia social: la Argentina no puede ser un país para pocos, tiene que ser para sus 47 millones de habitantes”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el subadministrador, Hernán Ralinqueo; el diputado provincial Mariano Cascallares; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; la concejala Daniela Lassalle, funcionarios y funcionarias y legisladores municipales.