El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 44 viviendas para familias de Bahía Blanca, junto al intendente local, Federico Susbielles. Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, puso en funcionamiento 17 nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito en el municipio.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En las condiciones actuales que vive el país es doblemente meritorio estar entregando estas 44 viviendas que completan el proyecto urbano de este barrio”. “Mientras a nivel nacional quieren destruir la salud y la educación, frenando toda la inversión en infraestructura, en la Provincia seguimos apostando a la obra pública: es por eso que contamos con políticas públicas que garantizan el derecho a la vivienda”, agregó.

“Los alquileres, los medicamentos y los alimentos han aumentado muchísimo en los últimos tres años: tenemos una enorme cantidad de familias argentinas endeudadas para pagar los gastos fijos”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Esto es consecuencia de un Presidente como Milei, que decidió desregular absolutamente toda la economía mientras pisa los salarios y reduce los ingresos de los y las jubiladas”.

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Las 44 viviendas completan el proyecto de desarrollo urbano que llevó adelante la Provincia en el barrio -las otras 101 casas fueron entregadas en marzo de 2026-. Mediante una inversión total de $13.422 millones, las viviendas construidas por la Cooperativa 15 de Diciembre cuentan con hasta tres habitaciones, red de agua potable, cloacas, instalación de gas y electricidad.

Asimismo, el Gobernador firmó un convenio para reactivar y finalizar la construcción de 36 viviendas en el barrio Luz y Fuerza, obra que fue paralizada por el Gobierno nacional.

En tanto, los 17 nuevos móviles fueron adquiridos por el municipio a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial para fortalecer las tareas de patrullaje y la prevención del delito.

Al respecto, Alonso sostuvo: “Estos avances son producto de nuestro compromiso y de una inversión sostenida: aún en un contexto en el que el Gobierno nacional nos quitó el Fondo de Seguridad, destinamos este año $1.500 millones para la compra de móviles y nueva tecnología que nos permita que los vecinos de Bahía Blanca vivan más tranquilos”.

"Hoy damos un paso fundamental para las familias bahienses: más viviendas, más escrituras y más derechos concretados. Estos avances son posibles gracias al trabajo articulado y a la convicción de que para construir un futuro mejor hace falta un Estado presente”, subrayó Susbielles.



Durante la jornada, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, Kicillof hizo entrega de 526 escrituras gratuitas a clubes, instituciones educativas y familias del distrito.

Por último, Kicillof remarcó: “A contramano de lo que ocurre a nivel nacional, seguimos invirtiendo en seguridad y en políticas públicas que le mejoran la vida a la gente”. “Queremos un país en el que las buenas noticias no sean solo para los especuladores financieros: nuestro compromiso es que la felicidad llegue a los barrios, a las fábricas y a las familias trabajadoras”, concluyó.

Estuvieron presentes también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; los director del Banco Provincia, Sergio Bordoni y Carlos Moreno; los intendentes de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Salliqueló, Ariel Succurro; de Carmen de Patagones, Ricardo Marino; su par de Tornquist, Estefanía Bordoni.