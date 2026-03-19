El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de entrega de 430 escrituras gratuitas a familias del municipio de Morón, donde además inauguró las obras de ampliación de la Escuela Secundaria N°34. Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Lucas Ghi.

“Argentina está viviendo momentos muy críticos a causa de un programa económico que favorece a un puñado de personas y excluye a los sectores trabajadores, a las pymes y a la industria”, sostuvo Kicillof y agregó: “Necesitamos que en el país las prioridades dejen de ser la timba y las criptomonedas, y vuelvan a ser la educación, la salud, el empleo y la justicia social”.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 430 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito. De esta manera, son 1.136 las escrituras entregadas en Morón desde el inicio de la gestión.

En ese contexto, Kicillof afirmó: “En la Provincia creemos que la seguridad jurídica no debe alcanzar sólo a las familias con mejores posibilidades económicas, sino también a los sectores populares a los que una escritura les es inaccesible a los valores de mercado”.

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Por su parte, Mena remarcó: “En tiempos donde se cuestiona el rol del Estado, nosotros reivindicamos la política como herramienta de transformación: estos títulos de propiedad gratuitos son un acto de justicia social y de perseverancia después de años de esfuerzo y lucha de cada una de las familias”.

“Muchas familias de Morón hoy están recibiendo su escritura, y eso no es un gesto de generosidad de ningún gobierno, sino el cumplimiento efectivo de un derecho: fue posible gracias a la decisión política de una gestión que protege y piensa en el futuro”, subrayó Ghi.

Durante la jornada, las autoridades inauguraron las obras de ampliación de la ES N°34 “María Luisa Anido”, en la cual se construyeron cuatro nuevas aulas, SUM, hall de acceso, dependencias administrativas y sanitarios, a partir de una inversión de $1.301 millones.

Al respecto, Terigi remarcó: “Las nuevas instalaciones que inauguramos eran muy esperadas por la comunidad educativa del distrito: estamos muy orgullosos de seguir construyendo, ampliando y mejorando los edificios escolares de todos los niveles y en cada rincón de la Provincia”.

Por último, Kicillof remarcó: “La deserción del Estado nacional en la educación pública es preocupante: dejaron de enviar libros gratuitos, eliminaron el Fondo de Incentivo Docente y paralizaron todas las obras de infraestructura escolar”. “Frente a ello, en la provincia de Buenos Aires elegimos el camino opuesto: invertir cada vez más para mejorar la calidad del sistema educativo bonaerense”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci; la senadora nacional Juliana Di Tullio; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; los subsecretarios de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y de Coordinación Institucional del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Adrián Grana; el dirigente Juan Zabaleta; la directora de la Escuela Secundaria N° 34, Romina Libralato; funcionarios y funcionarias locales.