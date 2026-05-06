El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 299 escrituras gratuitas para familias de Dolores. Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el intendente local, Juan Pablo García.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos muy felices de estar nuevamente en Dolores para entregar escrituras gratuitas: esto no es un regalo del Gobierno, es un derecho de cada uno de los y las bonaerenses”.

“Muchas veces para que los derechos se cumplan hace falta un Estado presente, con sensibilidad y eficiencia: eso es lo que hacemos cuando trabajamos codo a codo con los intendentes para que las familias puedan tener, después de tanta espera, su título de propiedad”, agregó.

Puede interesarte

“No se puede hablar realmente de libertad si primero no aseguramos la igualdad y la justicia social: con este programa estamos demostrando que donde hay una necesidad, hay una política pública que da respuestas”, sostuvo el Gobernador y agregó: “También entregamos una ambulancia, la Nº431 en la Provincia: lo hacemos porque estamos convencidos de que el acceso a la salud no puede depender ni del poder adquisitivo de los vecinos ni del código postal de donde vivan”.

En el marco del programa “Mi Escritura Mi Casa”, se entregaron 299 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito. De esta manera, son 832 las escrituras entregadas en el municipio desde el inicio de la gestión.

Por su parte, Mena sostuvo: “El Gobernador tuvo la decisión política de brindarle seguridad jurídica al pueblo bonaerense: esta es la tercera entrega de escrituras en menos de dos años aquí en Dolores, lo que refleja que la Provincia y el municipio trabajan para ampliar derechos y forjar un futuro mejor”.

Asimismo, Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, hicieron entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico, y suscribieron un convenio de apoyo financiero para obras en el Hospital Municipal “San Roque” y para reparación de equipamiento.

“Agradecemos las escrituras, la ambulancia y los materiales que cada ministerio provincial nos entregó para llevar soluciones a los vecinos: con trabajo, solidaridad y esfuerzo estamos mejorando la calidad de vida de la comunidad de Dolores”, subrayó el intendente García.

Además, acompañado por la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, se entregó un camión con caja abierta para la gestión de residuos sólidos urbanos, indumentaria para los trabajadores de las plantas de reciclado, luminarias viales y herramientas para la atención de emergencias climáticas. En tanto, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se distribuyeron 750 ejemplares de árboles a clubes, escuelas y productores rurales.

Recorrida por la nueva planta de la fábrica de alfajores “Don Abel” y firma de convenio

Durante la jornada, Kicillof visitó la nueva planta de alfajores “Don Abel”, que se inaugurará el 25 de mayo. Se trata de la primera fábrica sustentable de Dolores, y para su desarrollo contó con el acompañamiento de los ministerios de Ambiente, Desarrollo Agrario y Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, así como con el apoyo del Banco Provincia a través de las líneas “Impulso productivo” y “MiPyme”.

Asimismo, junto a la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, se suscribió un convenio para la construcción de cordón cuneta en el Barrio Favaloro.

Por último, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional está fracasando en su intento de convencer a la sociedad de que el único camino es el individualismo y el egoísmo: la comunidad bonaerense es solidaria y se organiza para que nadie quede afuera”.

“Por más que Milei siga asfixiándonos, desde la Provincia vamos a continuar trabajando por un pueblo con más y mejor salud, educación, trabajo y vivienda”, concluyó.

Estuvieron presentes la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi; su par de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; el concejal de General Pueyrredon Gustavo Pulti; los dueños de la fábrica de alfajores “Don Abel”, Cristian Farías y Carla Morello.