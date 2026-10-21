El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, el lanzamiento del programa “Empleo Verde Joven”, una política destinada a promover la inserción laboral en el sector de energías renovables mediante la formación en escuelas técnicas. Fue en el Parque Solar Diego Armando Maradona de Villa Fiorito, municipio de Lomas de Zamora, con la participación de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Federico Otermin.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este programa es clave porque impulsa el empleo para los jóvenes en un sector estratégico como el de las energías renovables, donde la formación resulta indispensable para expandir nuestra capacidad productiva”. “Las escuelas técnicas son un engranaje fundamental entre el sistema educativo y el mundo del trabajo: quienes deciden ajustar la educación técnica no lo hacen solo por una cuestión presupuestaria, sino porque en su modelo de país no hay lugar para el desarrollo de la Argentina”, agregó.

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“La formación representa una oportunidad individual, pero sobre todo es un logro colectivo que fortalece a la sociedad: invertir en educación pública y formar más técnicos es apostar al futuro de nuestro país”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Por eso, mientras el Gobierno nacional nos quita los fondos y suspende la entrega de equipamiento para escuelas técnicas, nosotros seguimos invirtiendo para que todos los jóvenes puedan acceder a la capacitación que se merecen, apostando por una provincia con más educación, trabajo y justicia social”.

El programa promueve la generación de empleo verde a través de la formación práctica de estudiantes en escuelas técnicas y Centros de Formación Profesional, el fortalecimiento de la autonomía energética local y la integración de la agenda ambiental con la educativa y productiva. Alcanza a 178 instituciones con especialidades en Energías Renovables y Electromecánica de 118 municipios bonaerenses.

Por su parte, Vilar remarcó: "No hay posibilidad de futuro para nuestros pibes y pibas sin educación, formación e inclusión con una verdadera perspectiva de justicia ambiental”. “Este programa es una herramienta concreta que impulsa el acceso al trabajo en un sector estratégico y un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden transformar la realidad de los jóvenes”, señaló.

“Empleo Verde Joven” posee tres líneas de acción: la entrega de equipamiento solar para la generación de energía; la realización de prácticas profesionalizantes que implican la participación de los estudiantes en las tareas de instalación de equipos; y la capacitación docente mediante clases virtuales y presenciales.

“En Lomas de Zamora y en la Provincia estamos convencidos de que sin industria no hay empleo y de que en ese camino es indispensable fortalecer e invertir en la educación técnica: tenemos mucha esperanza en el aporte que este nuevo programa pueda brindarles al futuro de los pibes y pibas bonaerenses”, subrayó Otermín.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; la diputada nacional Natalia Zaracho; la jefa de Gabinete local, Sol Tischik; funcionarios y funcionarias locales.