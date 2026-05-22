El gobernador Axel Kicillof conversó este jueves con más de 360 estudiantes del nivel secundario que participaron de los talleres del programa “La salud mental es entre todos y todas”.

Fue en Florencio Varela, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Andrés Watson; y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este programa para estudiantes no salió de un manual, sino de las necesidades que los propios pibes y pibas nos expresaban en cada escuela bonaerense: la Provincia los escuchó y ahora juntos lo estamos llevando adelante”.

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“Estamos orgullosos de que, frente a los discursos de individualismo y ‘sálvese quien pueda’, los jóvenes nos demuestren que piensan en sus pares, en la comunidad y en que se puede vivir de una manera mejor”, agregó.

“Este es un paso más en un camino que empezamos a transitar desde que asumimos para cambiar el enfoque individual y privado que tenía la salud mental en nuestra provincia”, señaló el Gobernador, y añadió: “Con inversión y mucho trabajo, hoy todos los hospitales bonaerenses cuentan con servicios especializados, a los que se suman nuevos centros que abordan especialmente esta problemática. La salud mental es una política de Estado en la provincia de Buenos Aires”.

Desde su lanzamiento en 2022, participaron en el programa más de medio millón de jóvenes. Estos talleres son un espacio de intercambio y expresión de las necesidades e inquietudes de los alumnos y alumnas. En esta ocasión, destacaron que a partir de esta iniciativa pudieron abordar temas vinculados a las violencias, el ciberbullying y el ciberacoso, y remarcaron la importancia del acompañamiento a quienes padecen problemas de salud mental.

Asimismo, el Gobernador anunció el lanzamiento del Consejo Joven en Salud Mental, que estará conformado por centros de estudiantes de escuelas secundarias con el objetivo de realizar encuentros periódicos para debatir sobre la problemática e incorporar esas discusiones al nuevo Plan de Salud Mental.

Por su parte, Kreplak sostuvo: “Los ministerios de Salud y Educación de la provincia estamos trabajando en conjunto para dar respuesta y llegar a todos los estudiantes bonaerenses, conscientes de que las políticas de prevención y acompañamiento son fundamentales en materia de salud mental”.

Al respecto, Terigi remarcó: "En la Provincia abordamos la salud mental desde una perspectiva de derechos, lo que significa reconocer la capacidad de las y los jóvenes para decidir por sí mismos y ser parte activa del diseño de las políticas que los involucran: con este programa, las escuelas son también espacios de escucha y construcción conjunta”.

En tanto, Calmels afirmó: “Las políticas públicas son mejores cuando se construyen de manera cercana y participativa: lo que los jóvenes sienten, piensan y expresan sobre salud mental es fundamental para orientar nuestro trabajo”.

“Este encuentro junto a estudiantes de nuestro distrito es una muestra más de un Gobierno provincial que camina el territorio, escucha y define políticas públicas para abordar las problemáticas de nuestra sociedad”, subrayó Watson.

Nuevo centro de salud de SUTEBA

Durante la jornada, se llevó a cabo la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud “Paulo Freire”, perteneciente a SUTEBA, y del nuevo edificio de su seccional en Florencio Varela, junto al secretario general del gremio, Roberto Baradel.

El centro de salud brinda servicios de prevención y promoción de la salud, medicina general y clínica, ginecología, odontología, cardiología y psicología, entre otros, y se integrará a la red de policonsultorios de IOMA.

Por último, Kicillof afirmó: “Aquí hay un ejemplo de cómo el Estado y las organizaciones gremiales, trabajando en conjunto, pueden brindar salud de calidad a nuestro pueblo”. “Frente al ataque sistemático del Gobierno nacional a la salud pública y a las obras sociales de los sindicatos, esta es la respuesta: un nuevo centro para el beneficio de los trabajadores en Florencio Varela”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; su par de Administración y Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación, Diego Turkenich; la secretaria general electa de SUTEBA, María Laura Torres; el secretario general de la seccional local, Julio Gutiérrez; representantes gremiales; y funcionarios y funcionarias municipales.