El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto por el Día de la Lealtad peronista.

Fue en la localidad de González Catán en el partido de La Matanza. Allí, frente a la militancia presente el mandatario bonaerense aseguró que “el peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene”.

En el escenario, Kicillof estuvo acompañado por la Vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, miembros del PJ Bonaerense, representantes sindicales y sociales y jefes y jefas comunales.

En su discurso, Kicillof recordó la importancia del 17 de octubre y su incidencia en la historia del país.

“81 años después de ese histórico 17 de octubre, seguimos conmemorando que se produjo en nuestro país una gesta histórica, que cambió para siempre la Argentina: le dio voz a los que no tenían voz, les dio derechos y participación política a los que estaban marginados y excluidos”, consideró Kicillof.

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Y agregó que “a partir de allí, hubo una revolución económica, política y social, y también una revolución de las conciencias, de la cultura nacional y popular: desde el peronismo, en la Argentina quedó claro que nadie es más que nadie, que nadie agacha la cabeza, que nadie se arrodilla ante los poderosos”, reflexionó.

En ese contexto, Kicillof vertió críticas al gobierno de Milei al que trató de “che, pibe" del Presidente estadounidense, Donald Trump.

“La Argentina no puede recibir órdenes de otro país: no podemos tener en vez de presidente a un “che, pibe” de los mandados del presidente de los Estados Unidos”, bramó Kicillof.

En tanto, de cara al próximo proceso electoral, el gobernador consideró que “hoy la lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna”.

Y ara eso, expresó la necesidad de que el peronismo “actualice la doctrina”.

“Nuestra obligación es estar a la altura de los tiempos y responder a los desafíos de esta época. Tenemos un adversario poderoso, con recursos internacionales, que quiere instaurar en Argentina una vuelta a la dependencia absoluta. Ante eso vengo a recordar una de las 20 verdades del peronismo: el adversario está allá, es contra ellos. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, dijo.

Finalmente fijó su postura de cara al año que viene y reiteró: “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país y para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora del país”.

Y aseveró que “el peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene”. “Nuestra tarea es construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”, cerró.

