El gobernador Axel Kicillof viajó este miércoles a la ciudad de Corrientes y se reunió con su par Juan Pablo Valdés para suscribir dos convenios de cooperación interprovincial en materia productiva y agropecuaria. Las firmas se realizaron en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno correntina.

Los acuerdos apuntan a integrar cadenas de valor, ampliar canales de comercialización y transferir tecnología entre ambas provincias, con foco en pequeños y medianos productores.

Kicillof: “Venimos a poner en valor el federalismo”

En el acto, el mandatario bonaerense destacó el marco político de los convenios y subrayó la voluntad de cooperación entre jurisdicciones.

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"Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo: con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante", sostuvo.

“Estamos convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración: en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten”, expuso Kicillof.

Por su parte, el gobernador correntino Valdés ponderó el encuentro como una señal concreta de trabajo conjunto. "Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo: este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos", indicó.

Productores arroceros de Corrientes al Mercado Bonaerense

Uno de los convenios firmados promueve la incorporación de productores arroceros correntinos al Programa Mercados Bonaerenses. El mecanismo les permitirá comercializar su producción de manera directa, sin intermediarios, en mercados fijos y ferias de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, los consumidores bonaerenses podrán acceder a nuevos productos de origen correntino a precios accesibles.

Genética bovina y ovina: transferencia tecnológica entre provincias

El segundo acuerdo establece un esquema de cooperación técnica en mejoramiento genético animal. A través de este convenio, Buenos Aires pondrá a disposición de los productores correntinos los avances científicos generados en su red de 16 Chacras experimentales, que incluyen material genético bovino y ovino de alta calidad.

El intercambio contempla transferencia tecnológica y experiencias productivas conjuntas, con el objetivo de mejorar la productividad cárnica y fortalecer la competitividad del sector agropecuario en Corrientes.

De la delegación bonaerense participaron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. También estuvieron el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el dirigente Alberto Descalzo.