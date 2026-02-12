El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la apertura del Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”, en Berazategui, donde lanzó duras críticas a la política fiscal del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto del ajuste en las provincias. En ese marco, afirmó que “el superávit fiscal de Milei es una deuda con las provincias”, al sostener que la falta de recursos condiciona la inversión en seguridad y prevención del delito.

Durante su discurso, el mandatario bonaerense remarcó que el encuentro no estuvo orientado a anuncios efectistas y subrayó la continuidad de las políticas implementadas en los últimos años. “Este no es un espacio para las chicanas y las soluciones mágicas: nosotros no venimos a decir qué es lo que queremos hacer, sino a repasar todo lo que venimos haciendo hace seis años para mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Kicillof aseguró que su gestión debió enfrentar un escenario complejo tras la quita de recursos por parte de la Nación. “Comenzamos a revertir muchos años de deterioro y desprestigio de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden”, afirmó.

"Deuda con el pueblo argentino"

En ese sentido, cuestionó los planteos que promueven recortes presupuestarios en el área de seguridad. “Hay sectores que viven hablando de la seguridad, pero luego vienen con sus ideas de ajuste presupuestario: para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”, sostuvo, al tiempo que vinculó el debate fiscal con la capacidad operativa de las fuerzas.

Al profundizar sus críticas al rumbo económico nacional, el gobernador comparó el pago de intereses de la deuda con las necesidades de las provincias. “Con un solo día de los intereses de deuda que paga el Gobierno nacional se podría equipar a todas las fuerzas de seguridad”, afirmó, y añadió: “Por eso, lo que Javier Milei denomina superávit fiscal constituye en realidad una deuda con las provincias y con todo el pueblo argentino”.

En el plano de las políticas de prevención, Kicillof destacó la expansión del programa Entramados, que ya alcanza a 30 municipios bonaerenses. “Aquí no se trata de anuncios grandilocuentes, sino de trabajo cotidiano, mucho esfuerzo y articulación con todos los poderes del Estado y los distritos”, explicó, y agregó que la iniciativa apunta a intervenir de manera temprana sobre situaciones de riesgo. “Invertimos para detectar señales de alerta temprana, intervenir y cortar trayectorias delictivas”, indicó.

Hacia el cierre de su intervención, el gobernador volvió a marcar diferencias con el estilo político del Gobierno nacional y reivindicó el método de trabajo de su administración. “No nos van a ver insultando a nadie ni poniéndoles apodos a quienes piensan diferente”, aseguró, y concluyó: “En la Provincia tenemos otro método: con respeto y articulando con todos los intendentes, sean del partido que sean, trabajamos todos los días para combatir el delito y construir una Policía más robusta, sólida, mejor equipada y cercana a nuestro pueblo”.

Por su parte, el ministro Alonso indicó: “Nosotros creemos en la solidaridad como base para construir seguridad en la provincia de Buenos Aires. El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga”.

“Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”, cerró.