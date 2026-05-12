El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública.

“Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino”, sostuvo Kicillof.

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“En estos tres años muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios. Ese es el resultado de un Gobierno nacional que está empecinado en destruir el futuro del país”, agregó.

“El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”, sostuvo el mandatario bonaerense.

En ese marco, señaló que el objetivo de acompañar la movilización es para "defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos”.

Estuvieron presentes también miembros del gabinete provincial, intendentes e intendentas bonaerenses, legisladores, y representantes del sector universitario, científico y tecnológico.