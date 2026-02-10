El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de habilitación del Acueducto Norte de la ciudad de La Plata, una obra que demandó una inversión de $10.213 millones para mejorar el abastecimiento de agua potable en la capital bonaerense. Fue en el Salón Dorado de la Municipalidad, junto al intendente local, Julio Alak; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez.

En ese marco, Kicillof destacó: “Las obras de este acueducto no fueron aisladas: forman parte de un plan integral que diseñamos junto al intendente Julio Alak y que estamos llevando adelante para dar respuesta a un problema estructural de la región capital”. “Este proyecto para optimizar el abastecimiento de agua potable demanda una inversión millonaria, que solo puede afrontar un Estado que piensa en el bienestar de los bonaerenses y de las próximas generaciones”, añadió.

La obra abarcó la reparación integral de 8,5 km de cañería y la puesta en valor de la estación de bombeo ubicada en 120 y 33. De esta forma, se podrá duplicar la presión y mejorar el servicio a más de 34 mil vecinos y vecinas de las localidades de Tolosa, Gonnet, Ringuelet y Villa Castells, solucionando una demanda histórica de la zona norte de la ciudad.

Plan hídrico

Esta rehabilitación del acueducto forma parte de la primera etapa del Plan Hídrico del Gran La Plata, que incluye también la construcción de la Planta Potabilizadora para la Región Capital y otras obras complementarias. En ese sentido, en el acto se firmó un convenio para dar inicio a la siguiente fase, que con financiamiento del Fondo Kuwaití y una inversión de US$50 millones, permitirá la construcción del Acueducto Parque San Martín; de una nueva cisterna y estación de bombeo en el Estadio Único; y el Acueducto Secundario Oeste, entre otras obras estructurales.

En tanto, Álvarez subrayó: “El Acueducto Norte ya está en pleno funcionamiento y va a generar mejoras en la provisión y distribución de agua potable en toda la zona norte de la ciudad”. “Forma parte de la Etapa I del Plan Hídrico de la Región Capital, que incluye también a Berisso y Ensenada, con el que además renovaremos cañerías en más de 1.900 cuadras para proveer mejor calidad de servicio”, agregó.

Durante la jornada, Kicillof anunció también obras para mejorar la circulación y la logística en La Plata: la bajada de la autopista en City Bell y la puesta en valor integral de la avenida 155.

“Todo este esfuerzo vale hoy mucho más porque lo hacemos en un contexto verdaderamente dramático, en el que el Presidente de la Nación abandonó todas las obras públicas y continúa quitándonos ilegalmente los recursos que nos corresponden”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Nosotros seguimos avanzando porque creemos que gobernar es otra cosa: es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y eso no se logra defendiendo a las corporaciones, sino trabajando para el bienestar de las y los bonaerenses”.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; los presidentes de ABSA, Hugo Obed, y de AUBASA, José Arteaga; la diputada provincial Lucía Iañez; funcionarios y funcionarias locales, concejales y concejalas.