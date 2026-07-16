El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró esta jornada un nuevo Centro de Cuidado Familiar y Comunitario en Gerli, Avellaneda, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la intendenta local, Magdalena Sierra. Se trata del centro de salud N°207 de la Provincia.

"Hoy inauguramos este nuevo centro de salud en Avellaneda, el N°207 en la Provincia, porque estamos convencidos de que el sistema sanitario tiene que contar con una amplia red de atención primaria", afirmó Kicillof.

"No podemos esperar que las familias acudan a atenderse solo para resolver una urgencia: acercamos la salud a los barrios porque nuestro principal objetivo es fortalecer la prevención", agregó.

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Empleo y obras sociales, en el centro del reclamo

El mandatario bonaerense cruzó al Gobierno nacional por el impacto de sus políticas en el acceso a la salud: "En la Argentina actual, los problemas de acceso a la salud golpean a todos los sectores: como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, más de 300.000 trabajadores perdieron su empleo y, por lo tanto, su obra social".

"El modelo de Javier Milei expulsa, precariza y le arruina la vida a la gente: son cada vez más las familias que se endeudan para comprar medicamentos y pagar los servicios", sostuvo.

Una inversión de 700 millones de pesos

El centro "Dr. Alejandro Oleiro" demandó una inversión de 700 millones de pesos y cuenta con 395 metros cuadrados distribuidos en cinco consultorios de atención general, dos pediátricos, uno odontológico, uno ginecológico y uno obstétrico, además de enfermería, dispensario de medicamentos y SUM.

Por su parte, el ministro Kreplak, destacó la articulación del nuevo espacio con el resto del sistema sanitario: "Cada centro de salud que inauguramos trabaja de manera articulada con los hospitales provinciales y municipales para dar respuestas de calidad a los vecinos y vecinas".

"La atención primaria de la salud es parte de la transformación sanitaria que llevamos adelante en la Provincia, entendiendo que es un derecho para todo el pueblo bonaerense", agregó.

En tanto, Sierra remarcó el trabajo conjunto entre los gobiernos provincial y municipal: "Hoy en Avellaneda estamos dando un paso más para fortalecer nuestra red de atención primaria y demostrando con hechos reales que la salud pública es una prioridad tanto de la gestión provincial como municipal".

Ley de Propiedad Privada y financiamiento internacional

Kicillof también se refirió al proyecto de Ley de Propiedad Privada que se busca debatir en el Senado, aunque más tarde la sesión no se llevó a cabo.

“Hoy en el Congreso están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor: esperemos que nadie se deje extorsionar y que, siguiendo el ejemplo que dio ayer la Selección, quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca”, reclamó Kicillof,

Sobre el financiamiento de obras, el gobernador cuestionó al Gobierno nacional al indicar que “hemos pedido autorización para acceder al financiamiento internacional que necesitamos para realizar nuevas obras de infraestructura, pero el Gobierno nacional lo rechaza”.

“Javier Milei no solo no hace nada, sino que busca impedir que avancemos con los proyectos que nos permitan seguir mejorando la calidad de vida de los bonaerenses”, cuestionó.

"Aun en estos contextos tan adversos, en la Provincia hay un gobierno que trabaja día a día para ampliar derechos en los 135 municipios", concluyó.

Participaron también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; la diputada provincial Romina Barreiro; el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; la jefa de la Unidad Sanitaria Municipal, Ariana Pando; y el exdirector ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos "Presidente Perón", Alejandro Oleiro.