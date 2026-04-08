El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de una charla abierta con alumnos y alumnas de 5º y 6º año del Colegio Nacional de La Plata sobre las políticas económicas aplicadas durante la última dictadura cívico-militar.

En el marco de una invitación para conversar con estudiantes que cursan una materia de Políticas Económicas, Kicillof sostuvo que “la última dictadura necesitó de políticas represivas para imponer su modelo económico y distribuir la riqueza de manera totalmente injusta".

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"Cayeron los salarios y las jubilaciones; se recortaron presupuestos en salud y educación; y se restringieron los derechos y las perspectivas de futuro de nuestro pueblo”, expuso.

“Si uno compara el programa de Martínez de Hoz con el actual puede comprobar que no hay muchas diferencias: el objetivo es la transferencia y la concentración de recursos en beneficio de unos pocos”, afirmó el Gobernador y añadió: “El ataque que sufren la ciencia y la educación pública no es casual: tiene que ver con un proyecto que intenta desindustrializar por completo a la Argentina”.

En ese marco, para Kicillof "lo que está en disputa es qué país queremos: si uno primario, precario y dependiente, o uno con trabajo, ciencia y educación pública y gratuita”.

“El negacionismo es una forma de ocultar lo que verdaderamente ocurrió, pero no les va resultar tan sencillo: con las plazas colmadas en todo el país el último 24 de marzo quedó demostrado que los jóvenes van a mantener viva la memoria”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Economía, Pablo López; el intendente local, Julio Alak; el dirigente Federico Storani; la investigadora del CONICET Victoria Basualdo; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; la directora de la institución, Ana María García Munitis; docentes e integrantes de la comunidad educativa.