El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la apertura formal del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026, en General Alvarado. Fue en el Centro de Educación Física N°75 de Miramar, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Sebastián Ianantuony.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este es un programa del Estado provincial que ofrece una solución totalmente gratuita para quienes no pueden pagar una colonia: los chicos y chicas pueden acceder a un espacio para divertirse, con contenidos culturales y deportivos, mientras sus padres continúan con sus actividades”. “Es el resultado de una inversión muy importante, que alcanza a los 135 municipios, para que todas las familias bonaerenses puedan también disfrutar del verano”, añadió.

“Sin la presencia tan fuerte de las distintas políticas públicas provinciales para apuntalar el turismo y la actividad sería imposible ver una temporada como la que estamos viviendo en toda la provincia de Buenos Aires”, explicó el Gobernador y añadió: “Tenemos playas hermosas, sierras y lagunas para que todos los argentinos disfruten: a pesar de los palos en la rueda que nos pone el Gobierno nacional, junto a los intendentes vamos a seguir trabajando para tener el mejor verano posible”, concluyó.

Del programa participan más de 223.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar, y tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación, la alimentación y la recreación. Cuenta con 1.724 sedes en los 135 distritos bonaerenses, donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas, acuáticas y artísticas, de lunes a viernes y hasta el 30 de enero.

Por su parte, Terigi remarcó: “Este programa es posible gracias al trabajo articulado entre la Provincia y los municipios para garantizar espacios cuidados y de calidad para los chicos y chicas”. “Escuelas Abiertas en Verano es fundamental para continuar con la construcción de vínculos, la diversión y el aprendizaje”, añadió.

Las autoridades recorrieron las instalaciones del CEF N°75, una de las principales sedes del programa en el distrito, donde asisten más de 250 niños y adolescentes pertenecientes a escuelas cercanas.

“Desde el municipio valoramos profundamente esta política pública que garantiza que nuestros pibes transiten la temporada de la mejor manera posible: nos llena de alegría poder ofrecerles, junto a la Provincia, un verano de disfrute, de contención y de entretenimiento”, subrayó Ianantuony.

Estuvieron presentes el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; su par de Turismo, Soledad Martínez; el director de Educación Física, Leonardo Troncoso; el diputado nacional Hugo Yasky; el senador provincial Jorge Paredi; el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; y el secretario General de la CTA provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel.