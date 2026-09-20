El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el cierre del Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro, en el municipio de Avellaneda.

Frente a los presentes, el mandatario provincial expresó: “No podemos cometer el error de sentarnos a esperar y especular con que el malestar económico resuelva por sí solo el problema político: no cuenten conmigo para esperar sentado, cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo y nos permita empezar con una etapa distinta”.

En ese plano bregó por entablar diálogos con los gobernadores de las provincias y representantes de todos los sectores. “Tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina", convocó Kicillof.

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Y agregó que “no hay país posible con un Gobierno nacional enfrentado con las provincias”.

“Necesitamos reconstruir un verdadero federalismo con infraestructura, rutas, universidades, ciencia y oportunidades en todo el territorio. Federalismo es que ningún pedacito de la Argentina se quede afuera: el derecho al futuro es para todos. El crecimiento es federal o no es crecimiento, es injusticia. El desarrollo es colectivo o es una estafa”, señaló.

Durante la jornada, representantes de diferentes provincias participaron de diez mesas de trabajo que abarcaron los ejes de: Comunidad y Organización; Trabajo y Producción; Educación Pública; Mujeres y Diversidad; Cultura y Deportes; Obra Pública y Hábitat; Juventudes; Seguridad y Justicia; Ciencia y Universidad.

Asimismo, el Gobernador manifestó: “El único interés que nos debe guiar es el interés nacional. Para eso, nuestro país debe tener un proyecto argentino, pensado para la Argentina, por los argentinos y en beneficio de nuestro pueblo”.

“Organizar una alternativa”

Kicillof también se refirió a la construcción de una alternativa que, señaló, “no puede estar basada ni en el odio ni en la nostalgia: tiene que ser capaz de volver a despertar expectativas”.

“Una nueva mayoría no va a surgir por arte de magia ni de una negociación secreta entre dirigentes: será desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad”, subrayó.

Por último, Kicillof remarcó: "No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei, sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor. Ese futuro no lo va a construir un dirigente: lo tenemos que hacer entre todos”.

“Pienso en un futuro con más democracia real, con más producción y trabajo, con más justicia social y soberanía. Pienso en un futuro digno, en paz: ese es nuestro compromiso y nos pusimos en movimiento para construirlo”, concluyó.