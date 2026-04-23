El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró esta jornada un nuevo Centro Municipal de Cuidado Familiar y Comunitario en Avellaneda, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente local, Jorge Ferraresi; y el doctor Oscar Fariña.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Mientras el Gobierno nacional paraliza las obras y desfinancia todos los programas vinculados a la salud, en la Provincia estamos inaugurando un nuevo centro de atención primaria para traer bienestar a los vecinos y vecinas de Dock Sud”. “Nosotros estamos convencidos que la salud no puede ser para unos pocos: por eso si Milei deja sin medicamentos a millones de personas, aquí redoblamos los esfuerzos para dar respuestas a todos y todas las bonaerenses”, agregó.

“Para que este derecho sea una realidad efectiva de nuestro pueblo, nos propusimos ampliar la red de Centros de Atención Primaria para que la salud esté en los barrios, cerca de las casas y los clubes, promoviendo la prevención y los cuidados”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Cada uno de estos centros apunta a garantizar el acceso a la atención médica de todos los vecinos y vecinas, sin importar dónde nacieron y con cuántos recursos disponen”.

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Mediante una inversión de $3.920 millones, el nuevo centro cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados en los que se distribuyen seis consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, SUM y oficinas administrativas.

Por su parte, Kreplak remarcó: “En un escenario nacional que dificulta el desarrollo de políticas públicas, la Provincia elige no detenerse y continúa inaugurando centros de salud para fortalecer su sistema sanitario: en estos espacios, el derecho a la salud deja de ser una expectativa y se convierte en una realidad”.

En tanto, Ferraresi sostuvo: “La salud tiene que ver con el bienestar físico, psíquico y social, pero además debe contar con una mirada de desarrollo humano: la atención primaria es una herramienta clave para mejorar la vida de nuestros vecinos”.

La institución lleva el nombre del doctor Fariña en reconocimiento a su trayectoria en la implementación de políticas públicas en salud; y beneficiará a más de 4.000 vecinos y vecinas de Villa Inflamable. “La atención primaria no solo tiene como objetivo curar a los vecinos y vecinas que se acercan a la unidad, sino fundamentalmente promocionar la prevención y los cuidados de la población”, remarcó Fariña.

“Frente a esta crisis provocada por las políticas económicas del Gobierno nacional, venimos a Avellaneda a poner un nuevo centro de salud a disposición del barrio para dejar en claro que hay otro camino”, remarcó Kicillof.

“El futuro no se construye con crueldad ni con un ajuste perpetuo, se construye garantizando derechos y progreso para todos y todas”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; las diputadas provinciales Ana Luz Balor y Romina Barreiro; la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra; y el dirigente Daniel Gollan.