El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión con representantes del sector turístico y hotelero en el municipio de General Pueyrredón, donde cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno nacional y advirtió sobre su impacto en el empleo.

Durante el encuentro, realizado en el Gran Hotel Provincial y del que participaron más de 50 empresarios y referentes de los sectores hotelero, gastronómico, recreativo y de viajes, Kicillof afirmó: “Argentina es el único país del mundo donde el Estado nacional no solo no apoya al sector turístico, sino que además hace todo lo posible para destruirlo”.

En esa línea, sostuvo que “mientras los gobiernos a nivel global desarrollan acciones proteccionistas e industrialistas para mantener el empleo local, acá intentan erradicarlo”. “Nunca en la historia se vio un proyecto tan vende patria como este”, disparó.

El mandatario bonaerense remarcó además el impacto del modelo económico sobre el mercado laboral y la estructura social. “Este modelo no funciona, ya destruyó 300.000 puestos de trabajo: estamos marchando aceleradamente a la precarización de la sociedad y a la destrucción de la clase media”, expresó.

Reunión con empresarios y respaldo provincial

Kicillof aseguró que, frente a ese escenario, la provincia de Buenos Aires mantiene una política diferenciada orientada a sostener la actividad productiva. “En la Provincia vamos a contramano de ese proyecto que favorece a muy pocos y lo demostramos con herramientas y políticas destinadas a los pequeños y medianos empresarios”, subrayó.

En ese sentido, agregó: “No nos creamos que esta era la única salida para Argentina, estamos convencidos de que existe otro camino: es con salarios dignos, mercado interno, trabajo y producción nacional como el país puede desarrollarse”.

Del encuentro participaron también el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el concejal Gustavo Pulti, entre otros funcionarios e intendentes de la región.

Costa señaló que el sector turístico refleja una problemática extendida a toda la economía. “Día a día vemos el cierre de fábricas, unidades productivas, comercios y distintos proyectos que habían apostado por la Argentina: por eso, estos encuentros que visibilizan la preocupante realidad de cada sector son fundamentales para diseñar nuevas acciones y políticas que acompañen a la producción y al empleo bonaerense”, amplió.

Por su parte, Cuattromo destacó el rol de la banca pública. “Desde el Banco Provincia apoyamos a quienes apuestan por el país, por eso en estos últimos cuatro años otorgamos $48.000 millones de pesos en crédito”, destacó y agregó: “Como banca pública ponemos primero en la balanza el impulso a los productores y a los y las trabajadoras bonaerenses”.

Inversión en salud y agenda institucional

La agenda del gobernador en General Pueyrredón incluyó la inauguración de la nueva sala de tomografía del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende”, donde se instaló un tomógrafo entregado en diciembre. Además, se recorrió el Hospital Materno Infantil “Don Victorino Tetamanti”, donde se está montando un equipo similar.

Con una inversión total de US$1.418.000, los equipos permitirán realizar diagnósticos dentro de las instituciones, evitando derivaciones y reduciendo los tiempos de espera para los pacientes. Al respecto, Kicillof remarcó: “Hicimos una inversión muy grande para traer equipamiento de primer nivel a este hospital, hay solo tres tomógrafos con esta tecnología en todo Latinoamérica: este equipamiento nos permite brindar nuevas prestaciones para salvar o mejorar vidas”.

“Aunque el Gobierno de Javier Milei nos asfixie y nos haya quitado ilegalmente recursos por más de $15 billones, en la Provincia vamos a seguir haciendo nuestro máximo esfuerzo para mejorar la calidad de la salud pública bonaerense”, añadió.

Durante la jornada, el mandatario también inauguró la segunda farmacia exclusiva para el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, destinada a agentes en actividad, retirados, pensionados y su grupo familiar, con descuentos adicionales para afiliados a IOMA.