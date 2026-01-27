En el marco de un acto realizado en Avellaneda, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la entrega de 700 escrituras gratuitas a familias del distrito y volvió a cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional, al tiempo que defendió el derecho a la vivienda como una política pública central.

La actividad se desarrolló en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, y el intendente local, Jorge Ferraresi. Allí, el mandatario provincial se refirió al impacto del actual contexto económico y afirmó: “Avellaneda es un polo industrial inmenso y hoy vemos máquinas paradas y una caída brutal del consumo. No es algo pasajero, ya llevamos dos años de un plan económico que genera desempleo y angustia”.

En ese sentido, Kicillof sostuvo: “Este es el resultado de un país pensado para muy pocos, en el que no hay lugar para los trabajadores, los empresarios pymes y los jubilados”. Más adelante, al referirse a las políticas habitacionales, expresó: “Mientras el Gobierno nacional nos habla de una libertad que se restringe únicamente a quienes tienen un alto poder adquisitivo, para nosotros la libertad empieza cuando una familia tiene la tranquilidad de que su casa es definitivamente suya”.

Por su parte, el intendente Jorge Ferraresi destacó la continuidad del programa y remarcó: “Este programa se ha convertido en una política pública permanente del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar respuesta a una problemática histórica de los y las bonaerenses”. En la misma línea, agregó: “Frente a un Gobierno nacional que ajusta y se desentiende de sus responsabilidades, nosotros aspiramos a volver a tener un país donde el derecho a la vivienda no sea un sueño, sino una realidad para todos y todas”.

Durante la jornada, el gobernador también visitó el complejo municipal Dominico Alto Rendimiento, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, donde más de 500 chicos y chicas participan de las actividades del programa Escuelas Abiertas en Verano. En Avellaneda, la iniciativa cuenta con 38 sedes y una matrícula superior a los 1.500 estudiantes.

Además, Kicillof puso en funcionamiento un quirófano móvil destinado al área de Zoonosis del municipio, adquirido a través del programa de leasing del Banco Provincia, junto a su presidente, Juan Cuattromo. El nuevo móvil permitirá reforzar operativos de vacunación, castración y atención veterinaria. El convenio incluyó también la compra de cuatro ambulancias, una excavadora y una cargadora.

Al cerrar la actividad, el gobernador afirmó: “En la provincia de Buenos Aires siempre nos van a encontrar acompañando con políticas públicas e inversión a los sectores que más sufren. Los y las bonaerenses creemos en la justicia social: por eso mientras el Presidente abandona sus responsabilidades y ajusta a los que menos tienen, nosotros vamos a seguir trabajando para que haya más y mejor educación, salud, obra pública y trabajo para todos y todas”.

Del acto participaron también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la Escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el director de Educación Física, Leonardo Troncoso; el dirigente Daniel Gollan; la diputada provincial Ana Luz Balor; la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra; el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff, además de funcionarios y funcionarias municipales.