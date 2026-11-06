“Por responsabilidad de Javier Milei, estamos viviendo una crisis cada vez más grave: su política económica destruye la industria, el trabajo y el sueño de miles de argentinos que aspiran a acceder a la casa propia”, afirmó el gobernador Axel Kicillof al encabezar esta jornada el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Hábitat y Territorio”, en el Polideportivo Municipal La Patriada de Florencio Varela.

El mandatario bonaerense estuvo acompañado por el intendente local, Andrés Watson; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios.

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Familias que no pueden pagar un alquiler

En ese marco, Kicillof describió las consecuencias del modelo económico nacional sobre el acceso a la vivienda. “Hoy hay familias que ni siquiera pueden pagar un alquiler y jóvenes que deben seguir viviendo con sus padres: es el resultado de un modelo que excluye y no ofrece soluciones”, destacó.

Luego cuestionó el rol del mercado frente a esta problemática. “Después de todo lo que estamos atravesando, nadie puede venir a decirnos que la mano invisible del mercado va a resolver los problemas de nuestro pueblo”, agregó.

Un problema habitacional muy grande

El gobernador se refirió al déficit de vivienda y de servicios básicos en el país. “La Argentina tiene un problema habitacional muy grande, que requiere respuestas urgentes: cientos de miles de familias necesitan una vivienda y millones de personas todavía no tienen acceso a servicios básicos como el agua y las cloacas”, señaló.

Kicillof también se refirió a la existencia de viviendas desocupadas. “No estamos hablando de lujos ni privilegios, sino de condiciones mínimas de vida y dignidad: no puede ser que mientras tantas familias necesitan un lugar donde vivir, haya viviendas desocupadas y una desigualdad cada vez más grande”, añadió.

Cuatro mesas de debate

Durante la jornada se realizaron mesas de debate con eje en planificación urbana, ordenamiento territorial y acceso al suelo; infraestructura, servicios y equipamiento; acceso a la vivienda; y temática sociocomunitaria, productiva y de regularización dominial.

Por su parte, Watson valoró el encuentro como un espacio de intercambio de experiencias. “Celebro el trabajo en equipo realizado en este encuentro, que sirvió para discutir y poner en común experiencias en pos de aportar ideas que permitan construir un futuro mejor y terminar con el abandono del gobierno de Milei”, subrayó el intendente.

“No hay soluciones provinciales para problemas nacionales”

Al cierre, Kicillof marcó el alcance de la acción de la Provincia y la necesidad de ampliar el espacio político. “Desde la provincia de Buenos Aires nos oponemos al modelo de Milei y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para enfrentar sus consecuencias, pero sabemos que no hay soluciones provinciales para problemas nacionales”, remarcó.

“Tenemos que abrir los oídos y los brazos para construir un movimiento que escuche a quienes están sufriendo y sea capaz de sacar adelante a la Argentina con un proyecto productivo, justo y profundamente federal”, concluyó.

También estuvieron presentes el presidente del PJ de Florencio Varela, Julio Pereyra; el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; y el subsecretario de Asuntos Territoriales, Agustín Robla.