El gobernador Axel Kicillof encabezó en Avellaneda el acto de entrega de viviendas que habían sido paralizadas por el Gobierno nacional y fueron finalizadas por la Provincia.

Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la intendenta local, Magdalena Sierra; y el dirigente Jorge Ferraresi.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Urbanizar un barrio no es solamente reemplazar casas precarias por viviendas dignas: es también construir las cloacas, las calles, las veredas, llevar los servicios y construir las escuelas que necesitan los vecinos”.

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“Trabajamos para que haya plazas, polideportivos y espacios en los que los pibes y las pibas puedan disfrutar de manera gratuita: construir un barrio es construir dignidad, educación, seguridad y una perspectiva de futuro para toda la comunidad”, agregó.

“Cada una de estas viviendas que hoy cambia la vida de una familia formaba parte de las 16 mil que el Gobierno nacional decidió paralizar en territorio bonaerense”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Hoy nuestra provincia es una excepción en todo el país porque estamos haciendo un gran esfuerzo para terminar las obras que Milei paralizó, pero tenemos que ser muy claros: cuatro años más sin obra pública, sin remedios y sin inversión en infraestructura serían una verdadera calamidad”.

Las Obras

Mediante una inversión total de $3.168 millones, las 55 viviendas ubicadas en distintos barrios de Dock Sud poseen entre 56 y 78 metros cuadrados, y dos o tres dormitorios.

En tanto, las obras contemplaron también redes de agua, cloacas, tendido eléctrico, gas envasado, luminarias y veredas.

Por último, Kicillof sostuvo: “El Gobierno de Milei quiere hacernos creer que cada uno tiene que arreglárselas por su cuenta, como pueda, en una sociedad de todos contra todos”. “Lo que estamos viendo hoy en Villa Tranquila demuestra exactamente lo contrario: que no es con individualismo, sino con el trabajo de toda la comunidad, donde cada uno cuida del otro, que se construye un futuro con más dignidad y esperanza”, concluyó.