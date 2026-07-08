Kicillof: “Con un Estado eficiente podemos mejorarle la vida a la gente”
El gobernador inauguró obras, entregó viviendas y cuestionó a Nación por paralizar trabajos de infraestructura.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración de la nueva Casa de la Provincia en Pellegrini y entregó viviendas, eventos donde volvió a cuestionar a Nación
"Frente a esa idea que quiere imponer el Gobierno nacional de que el Estado no sirve para nada, nosotros venimos a Pellegrini a demostrar todo lo contrario: estamos inaugurando obras en materia educativa, entregando viviendas y abriendo una nueva Casa de la Provincia”, expuso Kicillof, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y la intendenta local, Sofía Gambier.
“El Gobierno bonaerense está convencido de que es con un Estado presente y eficiente como podemos mejorarle la vida a la gente”, agregó el gobernador, en un acto del que también fue parte la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.
“El presidente Milei quiere dar un debate absolutamente absurdo: no hay ningún país del mundo en el que se paralice toda la obra pública, se corten los recursos a las provincias y se elimine la distribución de medicamentos”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Nos quieren llevar a una Argentina con mayor pobreza y desigualdad, en la que solo unos pocos puedan acceder a la salud, la educación y la vivienda”.
A partir de una inversión de $1.691 millones, la nueva Casa de la Provincia permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los Ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad.
“Cada Casa de la Provincia fue pensada para acercar el Estado a la comunidad y brindar una atención más eficiente: centralizar los servicios en un mismo espacio es una manera concreta de garantizar una gestión más ágil y con mayor capacidad de respuesta”, expuso, en tanto, Álvarez Rodríguez.
Viviendas
Las siete viviendas ubicadas en el barrio Quinta 80 fueron financiadas a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía provincial y cuentan con dos dormitorios, cocina comedor y lavadero. En tanto, el municipio ejecutó las obras de redes de agua, cloaca y tendido eléctrico.
Durante la jornada, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, inauguraron la obra de ampliación del edificio que comparten el Centro Educativo Nivel Secundario N°451 y la Escuela Secundaria N°1, lo que mejorará las condiciones de cursadas de los estudiantes.
“Las tres actividades que realizamos hoy son muy importantes para Pellegrini: tener más educación, más viviendas y mayor acceso a los servicios públicos es el resultado de una convicción que excede a los partidos políticos”, subrayó Gambier.
“A diferencia de un Gobierno nacional que elige el camino de los insultos y el maltrato contra quienes no piensan igual, nosotros demostramos que se puede trabajar en conjunto con todos los intendentes, sin importar a qué partido político pertenezcan”., remarcó el gobernador.
“En un momento en el que la economía y la vida cotidiana se hacen cada vez más difíciles, no hay que bajar los brazos: cuenten con el Gobierno provincial para seguir acompañando, cuidando a la gente y trabajando para cambiar esta realidad”, concluyó.
Estuvieron presentes los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; el director vocal del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; el jefe de la Caja de la Policía provincial, Carlos Langone; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Alejandro Acerbo; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; la dirigenta Marisol Merquel; su par Jorge Carrera; la directora del CENS N°451, Micaela Michelli; y el concejal Bruno Buyatti.