El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración de la nueva Casa de la Provincia en Pellegrini y entregó viviendas, eventos donde volvió a cuestionar a Nación

"Frente a esa idea que quiere imponer el Gobierno nacional de que el Estado no sirve para nada, nosotros venimos a Pellegrini a demostrar todo lo contrario: estamos inaugurando obras en materia educativa, entregando viviendas y abriendo una nueva Casa de la Provincia”, expuso Kicillof, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y la intendenta local, Sofía Gambier.

“El Gobierno bonaerense está convencido de que es con un Estado presente y eficiente como podemos mejorarle la vida a la gente”, agregó el gobernador, en un acto del que también fue parte la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

“El presidente Milei quiere dar un debate absolutamente absurdo: no hay ningún país del mundo en el que se paralice toda la obra pública, se corten los recursos a las provincias y se elimine la distribución de medicamentos”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Nos quieren llevar a una Argentina con mayor pobreza y desigualdad, en la que solo unos pocos puedan acceder a la salud, la educación y la vivienda”.

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A partir de una inversión de $1.691 millones, la nueva Casa de la Provincia permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los Ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad.

“Cada Casa de la Provincia fue pensada para acercar el Estado a la comunidad y brindar una atención más eficiente: centralizar los servicios en un mismo espacio es una manera concreta de garantizar una gestión más ágil y con mayor capacidad de respuesta”, expuso, en tanto, Álvarez Rodríguez.

Viviendas

Las siete viviendas ubicadas en el barrio Quinta 80 fueron financiadas a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía provincial y cuentan con dos dormitorios, cocina comedor y lavadero. En tanto, el municipio ejecutó las obras de redes de agua, cloaca y tendido eléctrico.



Durante la jornada, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, inauguraron la obra de ampliación del edificio que comparten el Centro Educativo Nivel Secundario N°451 y la Escuela Secundaria N°1, lo que mejorará las condiciones de cursadas de los estudiantes.



“Las tres actividades que realizamos hoy son muy importantes para Pellegrini: tener más educación, más viviendas y mayor acceso a los servicios públicos es el resultado de una convicción que excede a los partidos políticos”, subrayó Gambier.

“A diferencia de un Gobierno nacional que elige el camino de los insultos y el maltrato contra quienes no piensan igual, nosotros demostramos que se puede trabajar en conjunto con todos los intendentes, sin importar a qué partido político pertenezcan”., remarcó el gobernador.

“En un momento en el que la economía y la vida cotidiana se hacen cada vez más difíciles, no hay que bajar los brazos: cuenten con el Gobierno provincial para seguir acompañando, cuidando a la gente y trabajando para cambiar esta realidad”, concluyó.

Estuvieron presentes los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; el director vocal del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; el jefe de la Caja de la Policía provincial, Carlos Langone; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Alejandro Acerbo; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; la dirigenta Marisol Merquel; su par Jorge Carrera; la directora del CENS N°451, Micaela Michelli; y el concejal Bruno Buyatti.