El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la primera reunión del Consejo del Partido Justicialista bonaerense y cuestionó con dureza al presidente Javier Milei, al atribuirle la situación económica y social que atraviesa el país.

“El plan que existía para ocultar la crisis que sufre la Argentina se ha derrumbado: el desastre productivo, laboral, social y alimentario ya es innegable y tiene como único responsable a Javier Milei”, afirmó el mandatario provincial durante el encuentro.

Además, agregó: “No fue ni el riesgo kuka ni la pesada herencia los que nos trajeron a esta situación: desde el partido, desde la militancia, nuestra tarea es explicar en todos los barrios que la única causa es la política económica del Gobierno nacional”.

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Llamado a ampliar el espacio político

Durante la reunión, Kicillof sostuvo que el peronismo atraviesa una etapa de construcción política en la que debe sumar nuevos sectores.

“Estamos en una etapa de construcción en la que tenemos que ampliarnos hacia sectores económicos, sociales y culturales que muchas veces nos han sido adversos”, señaló.

Luego, añadió: “No me refiero a alianzas electorales, sino a salir al encuentro de todos aquellos que hoy se encuentran frustrados o espantados por el programa de Milei. Esa es la tarea del peronismo: escucharlos, discutir y convencerlos”.

Nuevas autoridades en el PJ bonaerense

En el encuentro se designó a Verónica Magario como vicepresidenta 1º y a Federico Otermín como vicepresidente 2º. En tanto, Mariano Cascallares estará al frente de la Secretaría General, Julio Alak de la Secretaría de Formación Política y Mariel Fernández de la Secretaría de las Mujeres y Género.

Asimismo, se ratificó a Ariel Sujarchuk como secretario de Finanzas y Tesorería, y a Noelia Castaño como subtesorera del partido.

También se abordaron cuestiones vinculadas a campañas de afiliaciones y a la formación y capacitación política.

Movilización por fondos escolares

Finalmente, se informó que el próximo miércoles se realizará una movilización junto a intendentes hacia el Ministerio de Capital Humano para reclamar por los recursos que le corresponden a la Provincia para sostener los servicios alimentarios en las escuelas.

Por último, Kicillof afirmó: “Nuestro trabajo principal e histórico es terminar con esta pesadilla, y nada mejor para hacerlo que ofrecer un sueño y una alternativa para devolverle la esperanza al pueblo”.

“Frente a la antipolítica, tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo: el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a ser el responsable de terminar con este modelo de destrucción”, concluyó.