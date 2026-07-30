El gobernador Axel Kicillof busca acelerar el tratamiento legislativo del proyecto que propone eliminar el límite de dos mandatos consecutivos para los intendentes bonaerenses, una modificación que permitiría que unos 80 jefes comunales puedan volver a presentarse como candidatos en las elecciones de 2027.

El mandatario provincial volvió a plantear públicamente el tema durante una visita a General Alvear, donde cuestionó la restricción vigente. "Si el intendente está en alguna, el pueblo lo sabe", sostuvo. Sus declaraciones fueron respaldadas por la vicegobernadora Verónica Magario, quien afirmó que "quienes mejor conocen a los bonaerenses son los intendentes, porque están todos los días en sus barrios, escuchando, resolviendo problemas y dando respuestas", y calificó de "incomprensible" la limitación.

Proyecto

Tras esas manifestaciones, el oficialismo busca avanzar en la Legislatura con el proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro, iniciativa que ya cuenta con estado parlamentario, aunque aún no fue tratada en comisiones.

Puede interesarte

La intención es que, una vez finalizado el receso legislativo, el proyecto sea abordado en la Comisión de Legislación General, presidida por el senador Germán Lago, con el objetivo de obtener dictamen y acelerar su tratamiento en el recinto.

No obstante, el oficialismo enfrenta diferencias internas para reunir los votos necesarios en el Senado bonaerense. Si bien el peronismo cuenta con mayoría en la Cámara alta, necesita el acompañamiento del sector referenciado en La Cámpora.

El senador Facundo Tignanelli señaló que ese espacio plantea una negociación política más amplia antes de respaldar la iniciativa.

"Pedimos una mesa política para discutir con el gobernador una agenda más amplia, que incluya no solo las reelecciones sino también el formato de la votación, si va a haber desdoblamiento y PASO o no y la presentación de los pliegos para completar la Corte, que el Ejecutivo se comprometió a enviar antes de la Feria judicial", indicó a la agencia DIB.

Además, Tignanelli sostuvo que otro de los puntos considerados por ese sector es avanzar en una modificación legislativa nacional vinculada con una eventual candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. "Es lo que plantea Miguel Pichetto: modificar la reglamentación de la responsabilidad penal subjetiva", explicó. No obstante, aclaró que "nadie se comunicó conmigo ni con Sergio Berni -el jefe de la bancada de Fuerza Patria- para hablar de este tema".

Límite

Con la legislación vigente, los intendentes electos en 2019 y reelectos en 2023 no podrán volver a competir en 2027. Son alrededor de 80 jefes comunales alcanzados por esa restricción: 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la Unión Cívica Radical, 7 al PRO, 5 a fuerzas vecinales y uno al espacio libertario.

El límite a las reelecciones fue establecido durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal a partir de un acuerdo con Sergio Massa. El exministro mantiene su rechazo a modificar esa normativa, mientras que el PRO también expresó su oposición. En la UCR existen posiciones divididas.

El diputado Matías Civale manifestó que el tema puede discutirse, aunque condicionado a una "reforma política integral" que incluya las PASO y una actualización de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La norma que limitó las reelecciones también alcanzó a los legisladores provinciales. El proyecto impulsado por Ayelén Durán únicamente propone modificar el régimen aplicable a los intendentes, mientras que una iniciativa presentada oportunamente por Teresa García, que eliminaba también el límite para legisladores, cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense.