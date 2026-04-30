El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza a la población la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes, y calificó de “criminal” la decisión del Gobierno de Javier Milei de recortar el plan Remediar.



“Es criminal cortar los remedios como hace el Gobierno nacional. La Provincia se compromete a poner los mayores esfuerzos, pero no se pueden suplantar la ausencia de funciones que corresponden al Gobierno nacional”, dijo Kicillof al recorrer el depósito de medicamentos del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos Doctor Alejandro Korn, ubicado en Romero, de La Plata.

Los medicamentos, que se estima estarán disponibles en dos semanas en los 135 municipios bonaerenses, son necesarios para la prevención y el tratamiento de patologías crónicas como, entre otras. En esta etapa, se informó, se incluyeron 45 de los 74 medicamentos del vademécum, destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, autoinmunes, anemia, osteoporosis y Parkinson, entre otras.

Este botiquín bonaerense de 74 medicamentos, se suma a los más de 90 que la Provincia ya entrega a través de diferentes programas. Se trata de una inversión de 24.500 millones de pesos.

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"Hoy estamos haciendo una inversión mayor con el programa Medicamentos Bonaerenses, pero no se puede cubrir lo que el Gobierno nacional abandona", agregó el gobernador, quien apuntó al recorte del Remediar. “Le quitan remedios a 20 millones de personas, lo que produce es enfermedad y muerte. Lo canalla que hay que ser para hacer esto”, agregó.

“Están cortando programas que son de vida y muerte. El Presidente es un mamarracho que no hace nada con las cosas que le afectan a nuestro pueblo”, señaló Kicillof, acompañador por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Y destacó que en la actualidad la gente va a hospitales provinciales o municipales a buscar el remedio que Nación le cortó.

El hasta ahora programa Remediar que venía implementando Nación, incluía originalmente unos 100 medicamentos esenciales que eran enviados a centros de salud. En particular, en la provincia de Buenos Aires alcanzaba a todos los distritos y se distribuía a través de 1.617 efectores. Así se cubrían 7.280.511 tratamientos que demandaban una inversión de $11.261.649.272.

“Milei se tiene que hacer cargo de las responsabilidades que tiene y de las consecuencias de sus decisiones. No se puede suplantar esa ausencia, pero la Provincia se compromete, como siempre, a dar la mejor respuesta posible para acompañar a su pueblo”, cerró Kicillof.

Fuente: Agencia DIB