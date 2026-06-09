La Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional se presentarán ante la Corte Suprema de Justicia en una nueva audiencia por los $2,2 billones que la Anses adeuda al sistema jubilatorio bonaerense. El encuentro, el tercero sobre el tema ante el máximo tribunal, está pautado para las 11 de la mañana del miércoles.

El gobernador Axel Kicillof aguarda que en esa instancia los representantes de la administración de Javier Milei presenten una propuesta concreta sobre montos y plazos de devolución.

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El compromiso quedó asentado en el acta firmada tras la audiencia del 21 de abril, en la que "los representantes de la Anses y del Estado Nacional se comprometen a continuar con las auditorías respectivas y a realizar una propuesta de solución en la nueva audiencia que se convoca para el día 10 de junio del corriente año a las 11 horas".

Demanda desde 2024

El reclamo bonaerense tiene su origen en 2020 y se profundizó a partir de 2024, cuando la Provincia denunció una interrupción total de las transferencias.

Los fondos en disputa corresponden a la compensación que el Estado nacional debe girar a las provincias con cajas jubilatorias propias, calculada a partir de una simulación que estima cuánto cobraría un jubilado provincial si se hubiera retirado bajo el régimen nacional. Ese mecanismo está reconocido en la ley 27.701.

En abril de 2024, la administración bonaerense formalizó la demanda judicial para exigir que Nación restableciera "las transferencias y las actualizaciones correspondientes".

El acumulado reclamado, a valores actualizados, asciende a $2,2 billones de pesos.

"Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando", sostuvo Kicillof en la salida del tribunal tras la audiencia de abril, consignó la agencia DIB.

En esa misma oportunidad también indicó que de las 13 provincias con cajas propias, 10 ya recibieron alguna transferencia de Nación.

Reclamos más por $15 billones

El reclamo por las jubilaciones no es el único frente judicial abierto entre la Provincia y el Gobierno nacional. Buenos Aires acumula otros siete reclamos judicializados que suman más de $15 billones de pesos, entre ellos fondos retenidos vinculados a seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).