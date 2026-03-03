El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió sobre el impacto del ajuste económico de Nación en el entramado productivo y el empleo, y mencionó el cierre de empresas industriales con presencia en Pilar, al cuestionar el rumbo del Gobierno nacional durante la apertura del 154º período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura bonaerense.

“A esta altura no hay lugar para fantasías ni para voluntarismos, incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de esta inflación la peor de las combinaciones, recesión e inflación. Desde Paolo Roca a Domingo Cavallo, desde Mirta Legrand a (Carlos) Melconian, todos le están señalando al Presidente (Javier Milei) lo que es evidente, la Argentina no va bien”.

El mandatario provincial remarcó que, tras más de dos años de gestión, “no se cumplió ninguno de los pronósticos del presidente” y afirmó que no se produjo “una recuperación rápida ni en ve corta ni de ninguna otra clase”. En ese sentido, describió un escenario de deterioro social y productivo:

“Vemos en cambio trabajadores despedidos o fuertemente endeudados a los que no le alcanza el salario, empresarios quebrados o al borde del cierre, jubilados pauperizados, estudiantes, docentes, artistas, científicos sin un mango”.

Caída del consumo y endeudamiento

Al analizar indicadores económicos, Kicillof señaló que “las ventas en minoristas y en supermercados están 10 por ciento por debajo, mientras que en mayoristas cayeron un 20 por ciento”. También advirtió que “leche, carne vacuna, frutas y verduras y hasta yerba mate están en mínimos históricos de consumo”.

En paralelo, alertó por el crecimiento del endeudamiento familiar: “El último año se triplicó la morosidad, es decir, las familias no pueden ya pagar sus deudas. Un 9 por ciento del total de los créditos no se pagan. El número más alto en décadas”.

Según detalló, la morosidad alcanza el 12% en créditos personales y llega al 24,6% fuera del sistema bancario, mientras que la proporción del ingreso destinada al pago de cuotas pasó del 7% al 18%.

Empresas cerradas y efecto en Pilar

Kicillof afirmó que “casi todos los sectores productivos se desplomaron”, con caídas del 10% en la industria, 26% en la construcción y 6% en el comercio. En ese contexto, sostuvo que "se están destruyendo empresas en todas las ramas, en todas las provincias y de todos los tamaños. Desde que asumió Milei cerraron cerca de 30 empresas por día”.

Entre los ejemplos mencionados, el gobernador enumeró suspensiones y cierres en firmas industriales como Whirlpool, Cerámica Ilva y Kimberly-Clark, todas con impacto directo en el distrito de Pilar.

En agosto del año pasado, Cerámica Ilva cerró su planta en Pilar y despidió a la totalidad de su personal, unos 300 trabajadores. También en Pilar, Whirlpool cerró su fábrica y dejó sin empleo a otros 300 operarios. En tanto, Kimberly-Clark se desprendió de alrededor de 220 empleados durante 2025 y dejó de operar en el partido.

“Es un tendal”, resumió Kicillof al describir el panorama del sector productivo, al tiempo que cuestionó el modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei.