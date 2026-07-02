Más de 330 pymes locales y regionales participaron este jueves de una ronda de negocios multisectorial en Ituzaingó, encabezada por el gobernador Axel Kicillof, quien aprovechó el escenario para cargar contra la gestión de Javier Milei y responsabilizarla por el cierre de empresas y la pérdida de empleo formal en la provincia.

Del encuentro también formaron parte el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Pablo Descalzo.

Cuestionamientos a la Nación

"Desde que asumió Milei, todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica: se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas", sostuvo Kicillof.

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"Este es el rumbo económico que eligió el Gobierno nacional: no es un error, es un plan deliberado para desindustrializar el país y arrasar con el mercado interno", agregó.

El gobernador enmarcó la actividad dentro de la política productiva provincial. "Las rondas de negocios son parte de una batería de políticas públicas que, en esta situación tan compleja para la actividad, profundizamos al máximo para acompañar al sector productivo e industrial bonaerense", explicó.

"En la Provincia reivindicamos el rol de un Estado que construye vínculos estratégicos con el sector privado para potenciar, ayudar y apuntalar el esfuerzo de cada empresario pyme", añadió.

Hacia el cierre de su discurso, apuntó contra los recortes en ciencia y universidades. "Estamos convencidos de que destruir a nuestras pymes, a la ciencia y a la universidad pública es un verdadero suicidio para la Argentina", sostuvo.

"Por eso, los pequeños y medianos empresarios bonaerenses saben que en la Provincia no les vamos a soltar la mano: es junto a ellos, defendiendo la producción y el empleo nacional, como podemos sacar el país adelante", concluyó.

Respaldo del intendente de Ituzaingó

El anfitrión del encuentro también remarcó la necesidad de este tipo de espacios frente a la baja en el consumo. "Espacios como este son indispensables para impulsar la economía local ante un consumo que viene en caída", subrayó Descalzo. "El trabajo articulado con la Provincia nos permite acompañar a nuestros emprendedores y potenciar el desarrollo de la ciudad de la única manera posible: defendiendo nuestra industria", agregó.

Un esquema con más de un centenar de ediciones

La jornada en Ituzaingó estuvo dirigida a firmas industriales del agro, sectores comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción, con el objetivo de conectar proveedores locales con actores de la industria provincial y nacional.

Según el balance oficial, la Provincia ya lleva organizadas 114 rondas de negocios, con la presencia de representantes de más de 24.500 pymes, empresas y cooperativas bonaerenses, que generaron más de 91.000 entrevistas derivadas en nuevas oportunidades comerciales.

También estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi; la secretaria de Desarrollo Productivo municipal, Natalia Lazzeri; el senador provincial Federico Fagioli; y funcionarios, funcionarias, concejales y concejalas municipales.