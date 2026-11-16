Kicillof acusó a Milei de "adulterar la historia" y criticó la idea de eliminar las PASO
El gobernador Axel Kicillof cruzó a Javier Milei tras su discurso durante la inauguración de una muestra homenaje a Manuel Belgrano en el muso de Casa Rosada.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de “adulterar la historia” y “destruir el futuro”, luego de que el mandatario nacional reivindicara a Manuel Belgrano como precursor de las ideas libertarias. También cuestionó la intención del Gobierno nacional de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
A través de un extenso mensaje, Kicillof contrapuso las ideas económicas de Belgrano con las políticas impulsadas por Milei y defendió el papel del Estado en la promoción de la industria nacional, la protección del empleo y el desarrollo productivo. Lo hizo luego que el Presidente calificara a Belgrano como "el primer economista moderno" y lo vinculó a las ideas de la libertad.
En ese sentido, Kicillof recordó que el creador de la bandera fue uno de los precursores del pensamiento económico nacional y que sostenía que la soberanía estaba vinculada con el desarrollo de la producción. Para respaldar su planteo, citó dos escritos de Belgrano. El primero, de 1802, en el que señalaba que las naciones debían evitar que sus materias primas salieran al exterior para ser manufacturadas. El segundo, de 1810, cuando sostuvo que “ni la agricultura ni el comercio serían en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria”.
A partir de esas referencias, el mandatario provincial afirmó que Belgrano defendía ideas opuestas a las del actual Gobierno nacional. Cuestionó la apertura de importaciones y el impacto de las políticas económicas sobre la industria argentina, con consecuencias sobre la producción y los puestos de trabajo.
“Milei no entiende a Belgrano, pero tampoco entiende lo que pasa cuando cierra una fábrica. No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía”, expresó.
El gobernador también vinculó las declaraciones presidenciales con el escenario político y electoral. Según planteó, Milei utilizó el mismo discurso para relanzar su campaña por la reelección y avanzar sobre las reglas del sistema democrático con el objetivo de aumentar sus posibilidades de continuar en el poder.
Cuestionó los planes con las PASO
En ese marco, el gobernados reiteró su rechazo a la eliminación de las PASO, una posición que ya había manifestado públicamente y sostuvo que busca modificar las reglas electorales para favorecer sus posibilidades de reelección.
Aclaró que las instituciones electorales pueden mejorarse, pero cuestionó que el Gobierno nacional impulse modificaciones sin un debate que consideró honesto. “Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente”, sostuvo.
Por último, Kicillof afirmó que continuará recorriendo el país y manteniendo encuentros con distintos sectores para impulsar una nueva etapa política a partir del próximo año. En ese sentido, planteó la necesidad de un gobierno que genere empleo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga la economía al servicio de la población.
“Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro”, concluyó.
Fuente: Agencia DIB