El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de “adulterar la historia” y “destruir el futuro”, luego de que el mandatario nacional reivindicara a Manuel Belgrano como precursor de las ideas libertarias. También cuestionó la intención del Gobierno nacional de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).



A través de un extenso mensaje, Kicillof contrapuso las ideas económicas de Belgrano con las políticas impulsadas por Milei y defendió el papel del Estado en la promoción de la industria nacional, la protección del empleo y el desarrollo productivo. Lo hizo luego que el Presidente calificara a Belgrano como "el primer economista moderno" y lo vinculó a las ideas de la libertad.

En ese sentido, Kicillof recordó que el creador de la bandera fue uno de los precursores del pensamiento económico nacional y que sostenía que la soberanía estaba vinculada con el desarrollo de la producción. Para respaldar su planteo, citó dos escritos de Belgrano. El primero, de 1802, en el que señalaba que las naciones debían evitar que sus materias primas salieran al exterior para ser manufacturadas. El segundo, de 1810, cuando sostuvo que “ni la agricultura ni el comercio serían en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria”.

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A partir de esas referencias, el mandatario provincial afirmó que Belgrano defendía ideas opuestas a las del actual Gobierno nacional. Cuestionó la apertura de importaciones y el impacto de las políticas económicas sobre la industria argentina, con consecuencias sobre la producción y los puestos de trabajo.

“Milei no entiende a Belgrano, pero tampoco entiende lo que pasa cuando cierra una fábrica. No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía”, expresó.

El gobernador también vinculó las declaraciones presidenciales con el escenario político y electoral. Según planteó, Milei utilizó el mismo discurso para relanzar su campaña por la reelección y avanzar sobre las reglas del sistema democrático con el objetivo de aumentar sus posibilidades de continuar en el poder.

MILEI ADULTERA LA HISTORIA Y DESTRUYE EL FUTURO Ayer, el presidente Milei intentó presentar a Manuel Belgrano como un precursor de su programa libertario. No solo dijo una burrada sino, además, una mentira insólita. Además de crear la bandera, Belgrano fue uno de los grandes precursores de un pensamiento económico nacional. Él entendía que no había soberanía sin desarrollo productivo y que la promoción y protección de la industria eran tareas fundamentales del Estado. Belgrano escribió en 1802 que “todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primeras no salgan de sus estados a manufacturarse y todo su empeño es conseguir no sólo el darles nueva forma, sino aun atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después vendérselas”; y en 1810 insistió: “Ni la agricultura ni el comercio serían en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria”. Belgrano defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei, que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo. Milei no entiende a Belgrano, pero tampoco entiende lo que pasa cuando cierra una fábrica. No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía. En el mismo discurso, para disciplinar a su tropa, Milei relanzó su campaña hacia la reelección. Y con la misma pasión con la que adulteró la historia, se propone ahora cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa. Ya me pronuncié en contra de la eliminación de las PASO. Sobre todo porque este Gobierno no está proponiendo un debate honesto sobre nuestras instituciones electorales, que por supuesto siempre pueden mejorarse. Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente. Mientras tanto, por mi parte, voy a seguir haciendo lo que el presidente no hace: escuchar a todos los sectores y recorrer el país para que el año que viene la Argentina empiece una nueva etapa. Necesitamos un nuevo gobierno que genere trabajo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga a la economía al servicio de nuestro pueblo. Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 16, 2026



Cuestionó los planes con las PASO



En ese marco, el gobernados reiteró su rechazo a la eliminación de las PASO, una posición que ya había manifestado públicamente y sostuvo que busca modificar las reglas electorales para favorecer sus posibilidades de reelección.

Aclaró que las instituciones electorales pueden mejorarse, pero cuestionó que el Gobierno nacional impulse modificaciones sin un debate que consideró honesto. “Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente”, sostuvo.

Por último, Kicillof afirmó que continuará recorriendo el país y manteniendo encuentros con distintos sectores para impulsar una nueva etapa política a partir del próximo año. En ese sentido, planteó la necesidad de un gobierno que genere empleo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga la economía al servicio de la población.

“Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB