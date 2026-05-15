El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto al intendente de La Plata y secretario de Formación Política del Partido Justicialista bonaerense, Julio Alak, la clase inaugural del Curso de Formación Política 2026 del Instituto de Capacitación Política (ICP).



En el Teatro Coliseo Podestá, Kicillof sostuvo: “El modelo del Gobierno nacional, que apela a las políticas de privatización, quita de derechos y destrucción de la educación y la salud pública, ya se aplicó en nuestro país y fracasó rotundamente”.

“Todos los países están pensando cómo cuidar sus industrias y sus puestos de trabajo, menos esta Argentina gobernada por un Presidente retrógrado que aplica teorías vetustas para beneficiar a unos pocos”, agregó.

Puede interesarte





“En este mundo en transición, lo peor que podemos hacer es entregar nuestra soberanía nacional, nuestra industria, y poner en venta los recursos naturales: no solo es anacrónico, es también estúpido y vendepatria”, sostuvo el Gobernador y añadió: “No podemos caer de nuevo en la falsa disyuntiva del modelo primarizado o industrial: tenemos que construir un país que utilice sus recursos naturales y estratégicos para agregarles valor y trabajo argentino”.

El curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, impulsado en articulación con el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, consta de 16 encuentros virtuales en los que se abordarán cuestiones del escenario internacional, la región Latinoamericana, la coyuntura actual del país y las discusiones del movimiento nacional y popular.



Por su parte, Alak subrayó: “Queremos que este espacio sea la herramienta para que el movimiento le devuelva a su militancia la capacidad de interpretar la realidad y de transformarla”. “Camino hacia 2027, tenemos un programa que necesita intérpretes y articuladores: esa formación arranca aquí y ahora”, agregó.



Por último, Kicillof afirmó: “En este nuevo orden internacional tan turbulento, los pueblos siguen necesitando que haya un Estado presente para crecer y desarrollarse. Por eso, este curso de formación no es un ejercicio de nostalgia, sino un paso más para comprender la realidad y transformarla: estamos acá para volver a construir una Argentina libre, justa y soberana”.