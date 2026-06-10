

El gobernador Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de incumplir el compromiso asumido ante la Corte Suprema y anunció que la Provincia avanzará por la vía cautelar para cobrar la deuda de ANSES.

Conciliación rota

La decisión se tomó tras la audiencia celebrada este miércoles en el máximo tribunal.

“El Gobierno nacional desconoció su compromiso de acercar una propuesta de pago en la audiencia de hoy en la Corte Suprema por los más de $2,3 billones que nos adeuda ANSES. Por ese motivo, dimos por terminada la etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, sostuvo el mandatario bonaerense.

El compromiso había quedado asentado en el acta firmada tras el encuentro del 21 de abril, en la que los representantes de ANSES y del Estado Nacional se obligaban a presentar una propuesta concreta de montos y plazos en esta tercera audiencia ante la Corte.

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El superávit y la deuda

Kicillof también vinculó el incumplimiento con la política fiscal del Gobierno central.

“Así es como construyen el superávit, negando el pago a los jubilados, a las universidades y a las provincias. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la deuda asciende a más de $22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. No son números pequeños, equivale a la mitad de nuestro presupuesto anual”, señaló.

Al referirse a la continuidad del reclamo, el gobernador remarcó que los fondos en disputa trascienden la gestión: “Vamos a seguir reclamando esos fondos porque no son de un Gobernador, le corresponden al pueblo bonaerense”, indicó.

El Gobierno nacional desconoció su compromiso de acercar una propuesta de pago en la audiencia de hoy en la Corte Suprema por los más de $2,3 billones que nos adeuda ANSES. Por ese motivo, dimos por terminada la etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar.



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Siete frentes judiciales más

El reclamo por ANSES no es el único litigio abierto entre la Provincia y la administración de Javier Milei.

La provincia de Buenos Aires acumula siete causas judiciales adicionales que suman más de $15 billones, entre ellas fondos retenidos vinculados a seguridad, transporte y salarios docentes.

