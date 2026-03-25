Kicillof: “A 50 años del golpe, las plazas de todo el país están más llenas que nunca"
Lo dijo al participar de la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
A 50 años del último golpe cívico-militar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó 24 de marzo de un acto en la Casa de las Madres y de la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Fue junto a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, otras integrantes de la asociación y miembros del gabinete provincial.
En ese marco, Kicillof destacó: “A 50 años del golpe, hoy las plazas de todo el país están más llenas que nunca: es una respuesta a un Gobierno que lleva adelante las mismas políticas económicas que impulsó la dictadura militar a través del terrorismo de Estado”.
“Esta multitud nos muestra que los negacionistas ya fracasaron: ni en los pibes, ni en los laburantes ni en los barrios entró el espantoso discurso del olvido”, agregó.
“Luchamos junto a las Madres que, con su ejemplo, nos explican lo que tenemos que hacer: seguir para adelante e ir a buscar nuestro futuro en las plazas, en las calles y con organización”, sostuvo el Gobernador y añadió: “El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino. Con más fuerza, con más energía y en memoria de los compañeros y compañeras que soñaron con una patria mejor, nuestro compromiso es seguir luchando para sacar adelante a la Argentina”.
“Hace medio siglo la dictadura dio el golpe más salvaje de nuestra historia y hace 49 años que las Madres empezamos a luchar sin dar jamás un paso atrás”, señaló, en tanto, Arias.
“Nuestros hijos e hijas aparecen hoy con vida en cada uno de los jóvenes que pelean por los mismos ideales que tuvieron ellos: contamos ahora con la misión de construir una alternativa que nos saque del infierno actual que vive la Argentina”, agregó.
Por último, Kicillof subrayó: “Hoy extrañamos a Hebe aunque comprendemos que se fue de esta vida terrenal de la misma manera que lo hicieron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas: peleando. Es por eso que sabemos que todos ellos van a estar aquí, con nosotros, hasta el último día”.
Estuvieron presentes también intendentes e intendentas; legisladores y legisladoras; referentes de derechos humanos y dirigentes sociales.