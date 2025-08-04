El intendente de Tigre y candidato a senador provincial por la alianza Somos Buenos Aires, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con los referentes locales del espacio.

Zamora, junto a los candidatos al Concejo Deliberante Daniel Estigarribia, Albana Zoppolo, Gabriel Lagomarsino, y el referente Matías Yofe, entre otros, se dirigió a un local gastronómico en Presidente Derqui, donde además de reunirse con los postulantes locales mantuvo una charla con vecinos. Más tarde, recorrió el casco céntrico donde también dialogó con vecinos y comerciantes.

“Conversamos con vecinos y comerciantes de Pilar sobre Salud, Educación y Seguridad”, expuso Zamora, una de las caras visibles de un espacio que reúne a sectores del peronismo, la UCR, la Coalición Cívica y partidos vecinalistas.

“Creemos en el diálogo y la participación ciudadana como punto de partida para construir una mejor Provincia de Buenos Aires”, agregó el jefe comunal de Tigre.

Somos Buenos Aires apuesta a romper con la polarización que, de acuerdo a las encuestas, parecería haber entre la alianza La Libertad Avanza y el PRO, por un lado, y el Peronismo y kirchnerismo por el otro.

Estigarribia insistió en que el espacio busca romper con esa lógica, ir por el electorado desencantado con esos extremos, y poner en valor el rol de la oposición en el Concejo Deliberante.

Además, desde Somos Buenos Aires señalaron que el espacio busca ser “una opción de centro que no venga a destruir, sino a construir”.

“Yo creo que hay una gran masa de la sociedad que no se encuentra representada por esos extremos. Primero tenemos la obligación de abrazar a esa parte desencantada. Y después, desde la razonabilidad, construir con distintos partidos políticos, pero que tienen la misma idea que nosotros”, expuso días atrás Estigarribia, referente de un sector de la UCR.