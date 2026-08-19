El economista y ex diputado nacional José Luis Espert reapareció para defenderse de las acusaciones que lo vinculan a una supuesta operación de lavado de dinero del empresario Fred Machado, mientras este era investigado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Espert, que tuvo que renunciar a la banca y también a la candidatura por La Libertad Avanza (LLA), presentó un descargo en la Justicia, que lo investiga por presunto lavado de dinero por la que fue indagado a comienzos de julio luego de que se conociera una transferencia de 200.000 dólares de parte de Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.

"¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable ONLINE por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos", comenzó Espert su defensa en un extenso hilo en X.

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Apelando constantemente a la ironía, el economista sostuvo que el pago de los 200.000 dólares ingresó a su cuenta, de un solo giro y de banco a banco. "Ya declararon tres testigos sobre ese contrato, que corroboran mi versión. ¿Saben cuántos hechos en mi contra aportaron? CERO. Ni uno", insistió.

También insistió en el argumento de que, al momento de recibir el pago de Machado, no sabía que el empresario era investigado en Estados Unidos. "Un dato clave: Machado era investigado en secreto por EE.UU. desde 2016, pero recién se supo en abril de 2021. Por eso siguió entrando y saliendo de países como si nada. ¿Y el único que 'debía saberlo' era yo?", sostuvo sobre el escrito de 65 páginas que presentó.

El vínculo de Espert con Machado se remonta por lo menos a las elecciones de 2019, en las que el economista compitió por la presidencia. Durante aquella campaña, Espert utilizó aviones de empresas ligadas a Machado. En el escrito presentado hoy, el economista dijo que el empresario lo acompañó en solo dos vuelos.

La acusación contra José Luis Espert

El fiscal Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, acusó a Espert de haber blanqueado los 200.000 dólares que recibió de Machado con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y a través de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

El fiscal considera que el contrato fue una simulación. Uno de los elementos de prueba recabados es un audio que el propio Espert envió por WhatsApp en abril de 2021, pocos días después de la detención de Machado. Allí, sostiene que al principio había entendido que el acuerdo se iba a instrumentar con el Estado de Guatemala, pero que finalmente se plasmó a través de una empresa de Machado. “De él. Minas del Pueblo se llama. Existe la mina, todo”, dice Espert.

En el expediente judicial, el fiscal Domínguez señaló que Espert no hizo la devolución del dinero y marcó que en una entrevista radial con Radio Mitre el exdiputado sostuvo: “Cuando me entero que es narco...chau, andá a cagar, ni en pedo te devuelvo un mango más”.

En su nuevo descargo, Espert justifica haberse quedado con el dinero afirmando que el monto no era reembolsable y que nadie se lo reclamó. “Dicen que ‘lavé’ para Machado. ¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? CERO. Ni un dólar. El dinero quedó en MÍ cuenta, a MÍ nombre, con MIS impuestos pagados. Un ‘lavado’ donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago”, amplió el ex diputado.

“Todo lavado tiene un beneficiario: o el dueño recupera su plata ‘limpia’, o uno disfraza plata propia. Acá no pasó ni una cosa ni la otra. Un delito sin objeto probado y sin beneficiario no es un delito difícil de probar: es un delito que NO OCURRIÓ”, destacó en la red social X.

DIB