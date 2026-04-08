La interna de La Libertad Avanza (LLA) en Pilar sumó un nuevo episodio luego de que el dirigente local Jorge Simmermacher denunciara haber sido apartado de la mesa política del espacio, en un contexto atravesado por tensiones entre distintos sectores de la fuerza a nivel distrital.

El planteo se da en medio de una disputa interna que en los últimos días expuso diferencias entre referentes locales, en concreto tras el cambio de conducción política, que en Pilar pasó a manos de la edil María Ratti Repetto, desplazando a la también concejal Solana Marchesán.

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En ese marco, Simmermacher aseguró que su participación en la mesa política se había dado a partir de una convocatoria para trabajar en comisiones temáticas, pero ahora las puertas se le cerraron.

“Me contacté con Solana Marchesán, me puse a su disposición, y me invitó a participar en la Mesa Política de Pilar”, explicó el dirigente a Pilar de Todos, quien señaló que formó parte de un equipo enfocado en educación, cultura, ciencia y tecnología.

Según detalló, incluso llegó a exponer junto a otros integrantes: “Asistí a la reunión del 25 de marzo, presentamos con Patricia Santoro el trabajo que realizamos en nuestra comisión”.

No obstante, afirmó que durante ese encuentro expresó diferencias con la dinámica interna del espacio, quizá anticipándose a lo que ocurriría días después.

“En esa reunión expresé mi desacuerdo a la injerencia de dirigentes de otros distritos”, sostuvo, al tiempo que valoró “la probada capacidad de los referentes políticos del PRO y de La Libertad Avanza presentes” en Pilar.

Aunque en aquel momento no lo mencionó, los dardos de Simmermacher apuntaban contra, por ejemplo, Ramón “el Nene” Vera, un dirigente de Moreno, titiritero de los cambios políticos en Pilar y uno de los armadores de la lista que en septiembre del año pasado cosechó en el distrito apenas el 29%.

De acuerdo a su relato, días después fue informado del cambio en la coordinación y de su exclusión. “Me informan desde la secretaría de la Mesa que se había producido un cambio en la Coordinación, y que yo había sido vedado de participar”, afirmó.

El dirigente también hizo referencia a los argumentos que, según indicó, le fueron comunicados para justificar su apartamiento, el que justificaron al vincularlo con integrantes de la comisión directiva del Club Real Pilar.

En ese sentido, defendió su trayectoria y vínculos con distintos sectores de la comunidad: “En todas mis campañas puse mis esfuerzos en reunirme con empresarios de todas las actividades de nuestra sociedad, vinculándome con instituciones gremiales, culturales, religiosas y deportivas”.

Más allá del episodio puntual, Simmermacher avanzó con críticas hacia el funcionamiento interno del espacio a nivel local. En un comunicado, sostuvo que en Pilar se estaría replicando una lógica política que cuestiona.

“Erróneamente Pilar ha sido manejado desde los armados como un distrito del conurbano, aplicando protocolos y prácticas clientelistas”, expresó.

En esa línea, vinculó esa dinámica con experiencias políticas previas en otros distritos y apuntó contra la participación de dirigentes externos: “La coordinación de La Libertad Avanza activa sobre Pilar una estrategia de conurbano, conforme a los criterios utilizados por el kirchnerismo en distritos vecinos”.

Incluso fue más allá al cuestionar la decisión de excluirlo: “Es curioso ser vedado de participar en la mesa, ¿cuál es el temor de jovencitos que deciden de un plumazo sobre quién puede y quién no participar?”, planteó el varias veces exprecandidato a concejal e intendente, quien insistió en que es posible replicar en Pilar las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, facilitando, por ejemplo, el desarrollo de barrios cerrados como motores de trabajo.