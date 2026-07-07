El dirigente Jorge Simmermacher confirmó que competirá en las elecciones del año que viene, donde buscará la intendencia de Pilar.

Simmermacher se había acercado a trabajar en la mesa política de La Libertad Avanza de Pilar, a principios de año, pero luego del cambio de mando de ese espacio, que pasó de manos de la edil Solana Marchesán a la también concejal María Ratti Repetto, Simmermacher denunció que fue expulsado de ese ámbito.

Ahora, según le confirmó a Pilar de Todos, intentará lograr una colectora en 2027 con un partido independiente de LLA, pero que apoye la reelección del Presidente Javier Milei.

El dirigente, con dos décadas de labor en Pilar, expuso que lo movió a tomar la determinación su “independencia de criterio”, al tiempo que propuso “desarrollar en Pilar un Gobierno Municipal de espíritu autónomo”.

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“(Estoy) convencido que el intendente de Pilar debe otorgar a sus delegados la autonomía necesaria para que cada localidad, dada la extensión de su territorio y la cantidad de habitantes, pueda desarrollarse según sus propias costumbres y tradiciones respetando la idiosincrasia e identidad de su gente, principalmente en temas de trabajo y educación”, detalló el varias veces excandidato a intendente y concejal.

En ese marco, Simmermacher aseguró que se encuentra realizando una “minuciosa tarea de selección para cubrir las sillas de las Delegaciones Distritales, principalmente con mujeres”.

Simmermacher, por otro lado, insistió en que buscará que Pilar sea un distrito “libre de abortos”, ya que, reiteró, “defiende a ultranza la vida”. La idea no es nueva. Ya la había querido llevar a cabo en campañas anteriores.

Promover la iniciativa privada

Como primeros ejes de lo que será su campaña, Simmermacher también remarcó que es fundamental “promover la iniciativa privada principalmente en temas de inversiones y desarrollos inmobiliarios”, por lo que apunta a “la interacción de los presidentes de todos las empresas desarrolladoras y constructoras privadas de Pilar a fin de poner rápidamente en marcha todos los proyectos e iniciativas novedosas modernas y sustentables”.

“La iniciativa va a generar miles de puestos de trabajo para personas que llegaron con sus familias a Pilar buscando prosperidad, lo que ha hecho grande a Pilar por décadas”, subrayó.

La postulación de Simmermacher, quien siempre fue crítico del PRO, se da luego de haber sido desplazado de la mesa política de LLA en Pilar, movida que atribuyó a “decisiones de dirigentes extra distritales”, aunque recalcó que “mantiene en lo personal, muy buena relación con dirigentes y candidatos de todo el arco político del distrito”.