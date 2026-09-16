El Presidente de la Nación, Javier Milei, rechazó que la nueva agenda por la soberanía de las islas Malvinas responda a un cálculo electoral. El mandatario sostuvo que el endurecimiento de sanciones contra las empresas que operan en el archipiélago sin autorización argentina "se viene gestando hace tres años".

La respuesta a los analistas

Frente a los cuestionamientos de analistas políticos que calificaron la medida como una jugada de imagen, el Presidente fue tajante: "Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula", sentenció.

Las declaraciones surgieron durante una extensa entrevista con el canal de streaming Neura, en la que el jefe de Estado también apuntó contra quienes analizaron la decisión sin conocer el proceso interno: "Ni siquiera chequean datos, no saben cómo se decidió hacer la cadena", agregó, y precisó que el mensaje emitido el jueves 3 de septiembre se definió durante la reunión de Gabinete del lunes previo.

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El disparador externo

Milei explicó que la decisión de endurecer las sanciones contra las compañías que operan en Malvinas con permiso del Reino Unido —y sin haber solicitado autorización a la Argentina— se relacionó con declaraciones de Donald Trump del 31 de agosto, días antes de la cadena nacional. "La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos", enfatizó.

En la misma línea, subrayó que "hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años. Y que hubo un disparador externo".

Presión sobre las petroleras

El mandatario reconoció que el Gobierno aprovechó el comentario de Trump, aunque insistió en que la motivación no fue electoral: "No tiene una intencionalidad política electoral". Al indicar cuál fue la estrategia, reveló que apuntó a "meter presión" sobre las empresas para que elijan entre operar en Malvinas o en desarrollos energéticos argentinos, como Vaca Muerta.

Sobre el mecanismo concreto, explicó: "¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales. A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta".

El contexto geopolítico

Por su parte, Milei ubicó la decisión dentro de un escenario internacional más amplio: "Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política".

En tanto, amplió ese panorama al referirse a la reconfiguración global y al rol de la Argentina: "En el contexto en el que se reconfigura la geopolítica, donde además Argentina se vuelve actor fundamental a la luz de la alianza con Estados Unidos, y la capacidad de proveer estos bienes fundamentales para el mundo, a eso sumado el problema demográfico, político y económico que tiene Inglaterra, algo que yo manifesté en la cadena y que se ha manifestado claramente días atrás con la intención de Escocia, Irlanda del Norte y Gales de salir de Gran Bretaña, hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años", planteó.