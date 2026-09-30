El presidente Javier Milei participó del 62° Coloquio IDEA, donde calificó a las elecciones del año próximo como un punto de inflexión para la Argentina. Ante los principales referentes del sector corporativo, el mandatario planteó que los ciudadanos deberán elegir “entre el modelo de la decadencia y el de la prosperidad”.

En su discurso, el titular del Ejecutivo se mostró optimista sobre la decisión del electorado.

“Creo que van a elegir el de la prosperidad. Si acompañan las ideas de la libertad, nos vamos a enfrentar a los mejores cuatro años de la historia argentina. Si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el modelo de la decadencia”, advirtió.

Sobre la situación económica, el presidente insistió en la necesidad de tener paciencia, ya que los procesos de crecimiento “no son instantáneos”. Según su análisis, el país podría convertirse en una potencia en un plazo de 30 a 40 años si se mantiene un trabajo “sistemático, duro, parejo y disciplina”.

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Al ser consultado por la oposición, el mandatario evitó centrarse en figuras como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, o la referente del FIT-Unidad, Myriam Bregman.

“No me importa. Mi rival soy yo mismo. ¿Qué me importan los que atrasan 100 años y los que fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista”, sentenció.

El jefe de Estado también atribuyó la persistencia de la inflación a las trabas impuestas por sectores opositores. Según detalló, el escenario se vería distinto “si no teníamos que enfrentar siete intentos de golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle, y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo”.

Finalmente, sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la venta de tierras a extranjeros, el presidente respaldó la decisión del máximo tribunal.

“Me parece fantástico que la Corte falle lo que le parece correcto acorde a la Constitución Nacional”, concluyó.