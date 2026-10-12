En un contexto marcado por la volatilidad del riesgo país y a la espera de que Argentina concrete el desembolso de un fondo superior a los 800 millones de dólares tras la reciente visita de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional, el presidente Javier Milei brindó detalles sobre la estrategia financiera del Gobierno.

El mandatario sostuvo que no prevé una aceleración de la tensión cambiaria para 2027, aunque remarcó que el Ejecutivo se prepara ante cualquier eventualidad.

“Tengo 125.000 millones de dólares para enfrentar una corrida el año que viene. No espero una corrida, pero me preparo”, expuso.

El jefe de Estado comparó la situación actual con la vivida en 2025, asegurando que la Argentina llegará mejor posicionada al próximo año electoral. Según explicó, durante el año pasado el país logró reunir 70.000 millones de dólares y contó con el respaldo del Banco Central de los Estados Unidos. Javier Milei destacó que, a diferencia de aquel entonces, hoy cuenta con un Congreso donde tiene capacidad para defender sus medidas y evitar intentos de juicio político o leyes que afecten el equilibrio fiscal.

Puede interesarte

El Gobierno proyecta reunir los 125.000 millones de dólares a partir de diversas fuentes, incluyendo dólares comerciales, financiamiento negociado, swaps con China y Estados Unidos, además de contratos de dólar futuro. El presidente enfatizó que el superávit energético resulta clave en este esquema.

“Los dólares nos salen por las orejas. Nos entran tantos dólares que nos genera un hedge natural para no necesitar tomar deuda afuera”, aseveró a radio Mitre.

Finalmente, el presidente ratificó que el Estado no requiere tomar deuda nueva en los mercados internacionales, ya que no se genera déficit fiscal y los intereses se cubren con el resultado fiscal primario.