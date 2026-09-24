El presidente Javier Milei afirmó este miércoles 24 de septiembre de 2026 que, en caso de ser reelecto en 2027, la Argentina alcanzará en 2028 el mejor año económico de su historia. El mandatario realizó estas declaraciones durante su presentación en el Economic Club de Nueva York ante un auditorio compuesto por empresarios e inversores.

“Todos los inversores y actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”, aseveró.

Durante su exposición, el jefe de Estado sostuvo que las inversiones en sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y la agroindustria se acelerarán de manera dramática. Asimismo, destacó que el país acumula 27 meses de crecimiento sostenido y que el ritmo actual cuadruplica el promedio histórico nacional.

El presidente rechazó las críticas provenientes de la oposición, periodistas y economistas, a quienes acusó de intentar instalar una sensación de crisis constante para perjudicar a su gestión. En este sentido, defendió los resultados de su administración al asegurar que se crearon 500.000 puestos de trabajo netos y atribuyó el aumento de la mora financiera a la reciente expansión del crédito.

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Inteligencia artificial y política interna

En línea con su reciente discurso ante la ONU, el mandatario reiteró su postura sobre la inteligencia artificial al confirmar que no regulará esta tecnología de forma preventiva. Según explicó, trabaja en un marco jurídico que contemple la responsabilidad limitada para empresas y beneficios fiscales para fomentar el sector.

Finalmente, el presidente cuestionó duramente al peronismo y al kirchnerismo. Al respecto, prometió estabilidad para el año próximo y se mostró optimista sobre su futuro electoral. “El año que viene nos convertiremos en el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno de la democracia a nuestro país”, concluyó.