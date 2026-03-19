La causa que investiga el vuelo privado en el que Manuel Adorni viajó junto a su familia a Punta del Este sumó nuevas medidas judiciales: el juez federal Ariel Lijo ordenó a la Dirección de Asuntos Judiciales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que reúna la totalidad de las cámaras y registros fílmicos del aeropuerto de San Fernando correspondientes, al 12 de febrero.

El pedido incluye imágenes de ingreso, egreso, estacionamiento, pista de aterrizaje, despegue, hangares y también de oficinas o inmuebles cercanos al lugar donde Adorni subió al avión. Según trascendió, el objetivo es reconstruir minuto a minuto el viaje que se encuentra bajo investigación.

La Justicia también reclamó los registros del vuelo que partió desde San Fernando hacia Punta del Este en el avión “Honda Jet” matrícula LVHWA, operado por Alpha Centauri S.A. Además, se solicitó el listado completo de todos los vuelos que despegaron y aterrizaron en ese aeropuerto durante las cuatro horas previas y posteriores al viaje denunciado. En paralelo, se libró una orden de presentación a Alpha Centauri S.A. para que aporte facturas, comprobantes de pago, contratos, registros y cualquier instrumento respaldatorio de la contratación del vuelo. La intención es determinar quién pagó el servicio y bajo qué condiciones se realizó el traslado.

En tanto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió otras medidas de prueba que aún no tienen el ok del juez. Entre ellas, solicitó que se convoque a Marcelo Grandio, el periodista que acompañó a Adorni en el vuelo privado, a prestar declaración testimonial. De igual modo requirió a la Dirección General de Aduanas que informe si se efectuó algún control sobre el vuelo. La investigación busca esclarecer si existieron irregularidades en la contratación y el desarrollo del viaje del Jefe de Gabinete y si se cumplieron todos los controles exigidos por la normativa vigente.

La casa del country y la denuncia de Pagano

La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia y exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), denunció penalmente Adorni, a quien le atribuyó la propiedad de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Publicó, además, en sus redes sociales la foto de la vivienda que, según ella, es del funcionario de Javier Milei.

Según la presentación de Pagano, las expensas de la propiedad están a nombre de Betina Angeletti, esposa de Adorni, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”.

La diputada radicó la denuncia ya que Adorni no tiene informada una propiedad de esas características en la declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). En su última presentación, reportó dos propiedades inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal (donación familiar). Incluye ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares. No obstante, vale aclarar que la declaración jurada de Adorni del 2025 aún puede actualizarse.

En declaraciones radiales, Pagano especuló que “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cua asciende a aproximadamente US$149.875, con valores que oscilan entre US$ 129.000 y US$249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”. Así, a su criterio, hizo la denuncia por la “discordancia en la declaración jurada patrimonial”.

Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por… pic.twitter.com/fltV3RmrE5 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 19, 2026

La diputada reclamó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que informe la titularidad dominial del lote 380 del country y solicitó información a la administración del emprendimiento para saber si Adorni o su mujer están vinculados al inmueble.



En el ojo de la tormenta



El Jefe de Gabinete lleva semanas en el ojo de una tormenta política y mediática desde principio de mes, cuando viajó junto a su mujer a Nueva York en la comitiva de Estado, y dijo que se iba a "deslomar" a Estados Unidos, frase que cayó muy mal en la opinión pública, por la que pidió disculpas.

Con las dos novedades de este jueves, hubo rumores de que podría alejarse del Gobierno, pero una vez más, el presidente, Javier Milei, salió a bancarlo a través de las redes sociales, y desmintió que fuera a pedirle la renuncia.

El propio Adorni se pronunció en X sobre las afirmaciones de una salida de su cargo. Fiel a su estilo, con contundencia y un mensaje más que breve, escribió: "Fake".

Fuente: Agencia DIB