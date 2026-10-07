La Federación Argentina de Municipios (FAM) reclamó al Gobierno nacional la restitución de fondos y la reactivación de la obra pública, y pidió una reunión urgente con Javier Milei. El planteo figura en un documento de la Asamblea del organismo, difundido este miércoles y formulado por más de 500 intendentas e intendentes de todo el país.

La entidad sostuvo que los gobiernos locales reciben menos recursos mientras deben atender más demandas sociales, y advirtió que “miles de vecinos llegan a los municipios con una misma preocupación: cómo llegar a fin de mes”.

Fondos educativos y obra pública

Los jefes comunales, encabezados por Fernando Espinoza, exigieron la restitución de los fondos educativos y de los recursos transferibles a provincias y municipios. También pidieron reactivar la obra pública nacional, con prioridad en las rutas clave para las economías regionales.

Entre los reclamos, la FAM incluyó la protección de pequeños y medianos productores, con crédito y acompañamiento, y la defensa de la calidad de vida de los jubilados.

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Salud, discapacidad y comedores

El documento reclama prioridad presupuestaria para salud y discapacidad, con medicamentos, vacunas, hospitales y prestaciones garantizadas. Además, solicita restituir la asistencia alimentaria para todos los comedores y no dejar “librada a su suerte” a las familias que debieron endeudarse para pagar servicios, alquiler, transporte y comida.

Deuda y soberanía

En materia institucional, los intendentes pidieron transparencia y debate parlamentario sobre el endeudamiento nacional, además de la protección del territorio argentino y de cualquier acuerdo que comprometa la soberanía.

El reclamo por el rumbo económico

El texto de la Asamblea cierra con un pedido de corrección del rumbo económico. “El rumbo económico y las prioridades sociales deben cambiar con urgencia, porque el camino elegido por el Gobierno Nacional conduce a más pobreza, exclusión e injusticia”, planteó el documento.