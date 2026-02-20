Un informe de la Universidad Austral ubicó a Javier Milei entre los presidentes con mayor cantidad de paros generales. Se trata de una investigación realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad a través de su Observatorio de la Calidad Institucional.

Los resultados se dan en el marco del paro general número 46 desde el retorno a la democracia que fue convocado por la CGT en rechazo al tratamiento de la Reforma Laboral que se debate en el Congreso de la Nación.

La medida de fuerza se llevó adelante aunque sin llamado a la movilización por parte de la central obrera.

Puede interesarte

En ese contexto, desde el Observatorio, su director, Marcelo Bermolén, consignó que el paro fue el cuarto durante la gestión del presidente Javier Milei.

Así, con un paro general cada 200 días de gobierno, Javier Milei se ubica como el tercer presidente con mayor frecuencia de huelgas generales desde 1983, detrás de Fernando de la Rúa —un paro cada 92 días— y Raúl Alfonsín —uno cada 157 días—, según el análisis histórico elaborado por Bermolén,

El informe detalla que desde 1983 se registraron 46 paros generales: 30 durante gobiernos no peronistas y 16 bajo administraciones peronistas (65,22% vs. 34,78%). El informe compara, además, promedios por gestión: 7,5 paros por mandato en las administraciones no peronistas (incluido un mandato en curso) frente a 2,29 en las peronistas.

“Son 46 paros generales, de los cuales 30 se han hecho a cuatro presidentes no peronistas: Alfonsín, De la Rúa, Macri y Milei, en apenas 14 años de gobierno. En cambio, hubo 16 paros generales a cinco presidentes peronistas, que cumplieron siete mandatos, en 28 años de gobierno. La desproporción es enorme”, destaca Marcelo Bermolén, autor del informe.

“Cuando uno desmenuza la cantidad de paros en función de la ideología de los gobiernos, se da cuenta de que hay un sesgo muy claro: los sindicatos son hostiles con los gobiernos no peronistas y benévolos con los peronistas”, añade Bermolén.

A 802 días de su asunción, Milei suma cuatro paros generales y registra un paro cada 200 días de gobierno, quedando tercero en el ranking histórico de frecuencia detrás de Fernando de la Rúa (un paro cada 92 días) y Raúl Alfonsín (cada 157 días).

El estudio también señala que el intervalo entre el tercer y el cuarto paro de esta gestión fue de 312 días, el más largo para ese tramo en la comparación histórica.

“El único presidente que no tuvo ningún paro nacional fue Alberto Fernández. En contraste, apenas 45 días después de iniciado el gobierno de Javier Milei llevaron adelante el paro más rápido a un presidente constitucional de la Argentina. Eso es tan manifiesto que no admite discusión”, detalla.

El informe resalta, además, que febrero es un mes inusual para paros generales: en más de cuatro décadas solo se registraba un antecedente (24/02/2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa), también vinculado a una reforma laboral.

En cuanto a los motivos predominantes a lo largo del período 1983–actualidad, el 74% de las medidas (34 de 46) se vincula con reclamos contra la política económica, y 4 paros generales estuvieron asociados a reformas laborales o intentos de flexibilización (dos durante Menem, uno durante De la Rúa y el actual).

“Transcurridos ya 26 meses de la gestión libertaria, Javier Milei envalentonado por los resultados electorales y la necesidad de marcar el ritmo de la agenda publica, asume el riesgo de la confrontación en un contexto de dificultades globales que estimulan el renacer de la conflictividad sindical”, concluye Bermolén.