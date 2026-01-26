El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró en enero un retroceso respecto del mes anterior, de acuerdo con el informe difundido por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador, que mide la percepción ciudadana sobre la gestión nacional, se ubicó en 2,4 puntos sobre una escala de 0 a 5.

Según los datos oficiales del relevamiento, el índice mostró una caída del 2,8% en la comparación mensual y un descenso interanual del 8%. A pesar de esta baja, el informe remarcó que el nivel alcanzado se mantiene por encima del promedio registrado durante 2025.

Desde la universidad señalaron que “el nivel de enero se ubica por encima del observado en este mismo punto de las dos gestiones anteriores”. En ese sentido, el ICG resultó 5,2% superior al de enero de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando marcó 2,28 puntos, y 55,3% más alto que en enero de 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández, con 1,54 puntos.

Evolución reciente del indicador

El informe explicó que, tras una variación mínima en diciembre —cuando el índice retrocedió apenas un 0,1% frente a noviembre—, en enero se registró una baja más perceptible, aunque de alcance limitado. Con este resultado, el ICG quedó ligeramente por debajo del promedio de la gestión de Javier Milei, estimado en 2,44 puntos, pero por encima del promedio anual de 2025, situado en 2,35.

El análisis destacó además que, si bien a lo largo de la actual administración se observaron episodios de variaciones más marcadas, en los últimos tres meses el indicador se mantuvo en niveles relativamente estables, sin cambios abruptos.

Caídas en todos los componentes del índice

Durante enero, los cinco componentes que integran el ICG presentaron variaciones negativas, reflejando una baja generalizada en las distintas dimensiones evaluadas:

Capacidad para resolver los problemas del país: disminuyó 1,7%, hasta 2,84 puntos.

Honestidad de los funcionarios: retrocedió 3,6%, ubicándose en 2,69 puntos.

Eficiencia en la administración del gasto público: cayó 3,9%, con un valor de 2,23 puntos.

Evaluación general del gobierno: descendió 2,6%, hasta 2,22 puntos.

Interés por el bienestar general: bajó 1,5%, alcanzando 2,01 puntos.

Diferencias por género y edad

El informe volvió a mostrar diferencias en la percepción según grupos sociales. En el caso del género, el índice fue más alto entre los hombres, con 2,52 puntos, frente a 2,27 puntos entre las mujeres. La brecha se redujo por segundo mes consecutivo y quedó en 0,25 puntos.

Por edad, el nivel más elevado de confianza se mantuvo en el grupo de 18 a 29 años, con 2,7 puntos, mientras que el segmento de 30 a 49 años continuó siendo el más rezagado, con 2,17 puntos. En contraste, entre los mayores de 50 años se registró un leve incremento mensual del 0,8%, que llevó el índice a 2,52 puntos.

Diferencias territoriales y educativas

En términos geográficos, el interior del país volvió a exhibir el mayor nivel de confianza, con 2,59 puntos, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, con 2,18 puntos, y el Gran Buenos Aires, que registró 2,08 puntos.

Respecto del nivel educativo, quienes cuentan con formación terciaria o universitaria manifestaron mayor confianza, con 2,55 puntos. Les siguieron quienes completaron el nivel secundario, con 2,4 puntos, mientras que las personas con nivel primario alcanzaron el valor más bajo, con 1,59 puntos.

Inseguridad y expectativas económicas

El relevamiento indicó que el índice continuó siendo más alto entre quienes afirmaron no haber sido víctimas de delitos —ellos o sus familias— en los últimos 12 meses, con 2,58 puntos, frente a 1,8 puntos entre quienes sí lo fueron. La brecha entre ambos grupos se redujo a 0,78 puntos, por debajo de la registrada en diciembre.

En cuanto a las expectativas económicas, el informe mostró una diferencia marcada: quienes creen que la situación mejorará asignaron 4,14 puntos, mientras que aquellos que anticipan un empeoramiento otorgaron 0,35 puntos. En una posición intermedia se ubicaron quienes consideran que la situación se mantendrá sin cambios, con 2,56 puntos.

El estudio fue realizado entre el 5 y el 15 de enero de 2026, sobre una muestra de 1.000 casos, en 38 localidades de todo el país.