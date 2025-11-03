La concejal de Pilar Analía Leguizamón (PRO), aseguró que Diego Santilli “es el mejor hombre para ocupar el Ministerio del Interior”, al referirse a la designación del diputado nacional en ese puesto.

Leguizamón recordó que trabajó con Santilli “durante meses, entre 2012 y 2013”. “Ahí por primera vez entendí en qué radica su fuerza transformadora”.

“Lo que parecía imposible lo hicimos hablando con la gente, y el Metrobús de la Av. 9 Julio empezó a funcionar luego de apenas 6 meses de obra”, indicó.

“Luego lo viví también como su asesora en el Senado en 2015. Pero después, en 2023, cuando parecía que en Pilar no podíamos hablar entre nosotros (por los distintos dirigentes del PRO), Diego promovió el diálogo”, destacó.

En su análisis, la concejala definió a Santilli como “un empedernido promotor del consenso que se produce a partir de conversaciones que reducen las diferencias”.

“Estoy segura que esa es la etapa que viene para la Argentina. Espero que sea un ejemplo a seguir aquí en Pilar, aún más, pensando en los años que se vienen en el HCD y en la posibilidad concreta de seguir creciendo para cambiar nuestra realidad”, cerró.