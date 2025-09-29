Florencia Peña presentó una denuncia en la Justicia contra Pedro María Lantaron, militante libertario de Pilar y ex candidato a concejal por La Libertad Avanza. El dirigente publicó en X que poseía un video íntimo de la actriz con el expresidente Alberto Fernández y prometió difundirlo, lo que generó un fuerte repudio.

La actriz reaccionó de inmediato en redes y desmintió categóricamente la existencia del material: “Quiero denunciar en esta red, porque ya lo hice en la Fiscalía correspondiente, a este usuario que amenaza con publicar un video inexistente. ¡El nivel de locura es extremo!”.

¿OTRA VEZ SOPA? ??‍♀️



Quiero denunciar en esta red, porque ya lo hice en la Fiscalía correspondiente, a este usuario que amenaza con publicar un video INEXISTENTE (si tanto lo tenes, publícalo bebéeee… ¿quién te lo impide?) pero eso no sería lo más grave -porque tal video NO… https://t.co/DFQLMWfiQK — Florencia Peña (@Flor_de_P) September 26, 2025

El caso quedó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº29, a cargo de Aníbal Brunet, que ordenó preservar las publicaciones y los datos de la cuenta por 90 días.

Lantaron, conocido por su estilo provocador en redes y cuyo usuario es @elpittttt, ya había generado polémicas en el pasado, incluso cuando celebró la muerte de una Madre de Plaza de Mayo. En 2025 integró la lista de concejales de La Libertad Avanza en Pilar, aunque no logró acceder a una banca.

Lantaron fue candidato en Pilar a concejal por LLA, en quinto lugar, pero no logró llegar al HCD.